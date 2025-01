Turcy zainteresowani Kapuadim?

+ dodaj komentarz

Oby nie powtórzyła się historia z Mucim i sprzedanie go w ostatnim dniu okienka. Tutaj na szczęście nie ma problemu jak ze Sliszem gdy zimowe okienko było ostatnim w któym można było na nim zarobić sensowne pieniądze.



Biorąc pod uwagę, że cały czas gramy na trzech frontach ja bym go nie sprzedał przynajmniej do lata. Jeżeli nawet latem miało by dojść do transferu to jest pół roku na znalezienie zastępcy.



Pamiętam jak kiedyś wieszano psy na JZ za sprowadzenie go ze spadkowicza z Płocka, a wychodzi na to że jest on obecnie najbardziej łakomym kąskiem wśród piłkarzy Legii. To niewątpliwie jeden z plusów Zielińskiego.



Kto u nas teraz odpowiada za transfery skoro oficjalnie nie mamy już dyrektora sportowego? Wydaje mi się że jednak nadal Zieliński, ale jak ktoś wie na pewno to niech potwierdzi. Nie chce mi się wierzyć żeby to był Mozyrko, szczególnie biorąc pod uwagę jego relacje z trenerem.

