Legia wygra Ekstraklasę? Kurs 4,25!

Czwartek, 16 stycznia 2025 r. 13:30 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

Legia Warszawa przygotowuje się do rundy wiosennej sezonu 2024/25. "Wojskowi" trenują w Hiszpanii, a my sprawdziliśmy jak szanse na końcowy triumf w rodzimej lidze ma drużyna prowadzona przez Goncalo Feio.



Po 18. kolejkach "Wojskowi" zajmują 4. miejsce w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 32 punktów. Liderem jest Lech Poznań, który zgromadził 38 oczek. Według bukmacherów Fortuny poznaniacy są głównym faworytem do zdobycia mistrzostwa Polski. Drugi w wyścigu jest Raków Częstochowa, a trzecia... Legia, choć do trzeciej w tabeli Jagiellonii traci 3 punkty. Ciekawostką jest to, że kurs na tracącą do Legii tylko jeden punkt Cracovii wynosi aż 100.





Lech 2.85

Raków 3.20

Legia 4.25

Jagiellonia 5.50

Górnik 50.00

Cracovia 100.00

Pogoń 100.00



Z powyższymi drużynami w pierwszej części sezonu Legia wygrała tylko jeden mecz (z Cracovią). Wiosną podejmie na własnym stadionie Lecha, Jagiellonię, Pogoń, a czekają ją wyjazdy do Częstochowy, Zabrza i Krakowa.



Z powyższymi drużynami w pierwszej części sezonu Legia wygrała tylko jeden mecz (z Cracovią). Wiosną podejmie na własnym stadionie Lecha, Jagiellonię, Pogoń, a czekają ją wyjazdy do Częstochowy, Zabrza i Krakowa.

Sponsor Legii przygotował ofertę dla nowych graczy - zakład do 100 zł bez ryzyka.



Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.