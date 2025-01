Rugby kobiet

Nabór do sekcji rugby kobiet

Piątek, 3 stycznia 2025 r. 18:38 Woytek, źródło: Legionisci.com

Wicemistrzynie Polski, Legia Rugby Sekcja Kobiet, ogłaszają pierwszy w nowym roku nabór do drużyny. Otwarty trening odbędzie się 18 stycznia 2025 roku o godzinie 18:30 na boisku przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Nabór skierowany jest do wszystkich kobiet powyżej 16. roku życia.









- Rugby to sport dla każdego. Szukamy zawodniczek, które kochają rywalizację i są gotowe poświęcić czas na treningi. Szybkość, zwinność, spryt i odwaga to cechy, które wyróżniają nasze rugbistki, ale najważniejsza jest chęć do nauki i zaangażowanie. Wszystkiego nauczymy od podstaw - mówi Filip Cackowski, trener drużyny



Legia Rugby to zespół, który regularnie walczy o najwyższe trofea w kraju i reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Klub oferuje profesjonalne warunki rozwoju, w tym regularne treningi pod okiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. Zawodniczki mają szansę nie tylko na udział i medale w Mistrzostwach Polski, ale również na walkę o miejsce w Reprezentacji Polski.



Na pierwszy trening wystarczy zabrać strój sportowy i butelkę wody. Klub zapewnia przyjazną atmosferę i wsparcie doświadczonych zawodniczek. Co istotne, większość obecnych reprezentantek klubu zaczynała swoją przygodę z rugby od podstaw.



Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.kobiety.legiarugby.com/treningi/ specjalnie przygotowanym wydarzeniu oraz poprzez media społecznościowe klubu.