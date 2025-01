Koniec urlopów. Legia rozpoczyna przygotowania

Na początek zawodników czekają badania medyczne i testy motoryczne. Pierwszy trening na boisku odbędzie się w poniedziałkowe popołudnie - o godz 16. We wtorek legioniści mają zaplanowane dwie jednostki treningowe, a w środę jedną. W czwartek rano ekipa uda się do Hiszpanii. Przez 11 kolejnych dni Legia będzie stacjonowała w miejscowości Oliva, ok. 80 km od Walencji. W planach są trzy spotkania kontrolne, jednym z rywali będzie rumuński CFR Cluj. Na początku tygodnia klub potwierdzi wszystkich sparingpartnerów. Bez wzmocnień, powroty kontuzjowanych Na początku przygotowań nie należy spodziewać się żadnych nowych nazwisk - może oprócz kilku młodych chłopaków z drugiej drużyny i CLJ. Legia rozpocznie treningi z jednym istotnym wzmocnieniem - do pełnej dyspozycji szkoleniowców będzie Juergen Elitim , który stracił całą rundę jesienną. Kolumbijczyk nabawił się urazu pod koniec okresu przygotowawczego. Ponadto do zajęć wracają rekonwalescenci, z których trener nie mógł korzystać w ostatnich tygodniach minionego roku: Jakub Adkonis (uraz stawu skokowego), Rafał Augustyniak (złamany nadgarstek), Maximillian Oyedele (uraz stawu skokowego), Kacper Tobiasz (pęknięta kość śródręcza) i Ruben Vinagre (naderwanie stawu skokowego). Plan przygotowań Legii 06.01. - Start przygotowań 6-8.01. - 4 treningi w LTC 9-19.01. Zgrupowanie w Hiszpanii [Oliva] 11.01. - sparing: Legia - CFR Cluj [Oliva] sparing sparing 21.01.-01.02. - treningi w LTC 24.01. - sparing: Legia - Górnik Łęczna [LTC] 2.02. godz. 17:30 Legia - Korona [Ekstraklasa] PRZYGOTOWANIA DZIEŃ PO DNIU TRENINGI SPARINGI FOTO VIDEO

W poniedziałek drużyna Legii Warszawa rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej. Zawodnicy i sztab szkoleniowy spotkają się rano w Legia Training Center. Przez najbliższe 4 tygodnie zespół będzie trenował w Hiszpanii i we własnym ośrodku.

Gregorio - 2 godziny temu, *.wide-net.pl Wzmocnienia są: Elitim, Vinagre, Augustyniak,Oyedele i Tobiasz. Jeśli nikogo nie sprzedadzą (mam nadzieję, no może po za Nsame i Goncalvesem, bo zarabiają za dużo jak na to co prezentują) to uważam, że kadra Legii wcale nie wygląda źle. Więcej optymizmu ludzie!:) odpowiedz

geo - 4 godziny temu, *.amazonaws.com Na razie to nie mamy dyrektora sportowego

wiec kto ma zrobic wzmocnienia? odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl Wracamy po 17 dniach przerwy od ostatniego meczu,jutro 18-ty.Radnicki zaczął przygotowania w sobotę po 14 dnich przerwy,co Fedja Dudić skwitował,że miał wrażenie jakby nie było w ogóle pauzy,i że drugi raz się spotkał z tak krótkim okresem na regenerację.Oni nie grali też w pucharach więc to natężenie meczów mieli zupełnie mniejsze.Ogolnie Crvena Zvezda też rozpoczyna przygotowania po 2 tyg(ostatni mecz ich 22.12, nasz 19.12)i jak my, też grają w pucharach (LM) i trener mówi że ok 5 tyg powinno być odpoczynku po takim maratonie! Oni dodatkowo mają w zasadzie dwie jedenastki na dobrej jakości i narzekają że krótko odpoczywali(i ze ukalad nerwowy potrzebuje czasu na regenerację).Oni muszą się szykować na wczesne mecze w LM z PSV i Youg Boys 21 i 29.01). Piszę to w kontekście naszej wąskiej jakościowo kadry, jak to ogarnąć by wytrzymać maraton wiosenny, gdzie brakuje przynajmniej jeszcze 2 tyg odpoczynku,który powinien nastąpić. Będzie duża zagwostka dla sztabu trenerskiego jak to zaplanować. Plus taki,że w tak krótkim czasie nie stracilli zdolności motorycznych i pewnie też czucia piłki. Uważam że intensywność treningowa powinna być średnia, może jakiś jeden tydzień mocniejszej podbudowy,a reszta skupienie się na sparingach i czysto taktycznych elementach... odpowiedz

Rambo - 5 godzin temu, *.com.pl Gdzie te wzmocnienia?

🤔😡🤬 odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Rambo: jak wyskoczą z Pyrka to padnę ze śmiechu..🙈 Tu potrzeba 4-5 konkretnych wzmocnień... odpowiedz

WoLa - 3 godziny temu, *.orange.pl @Rambo: wracają po kontuzjach hehe Łolele le le odpowiedz

Tymon - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Wzmocnienie drużyny, która walczy na trzech frontach? Po co to komu? odpowiedz

