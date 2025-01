Choreo Legii w TOP10 opraw 2024 roku wg Ultras World

Choreografia zaprezentowana przez kibiców Legii Warszawa na meczu z Betisem Sevilla znalazła się na 5. miejscu w zestawieniu najlepszych choreografii na świecie w roku 2024. Prezentacja przedstawiała wycinaną sektorówkę przedstawiającą byka z napisem "Ultras Legia" na rogach. Przed legijnym, wściekłym bykiem uciekali hiszpańscy przerażeni wieśniacy w barwach Betisu. Całość zwieńczyło 140 rac odpalonych po bokach. Zwyciężyła prezentacja ultrasów Slavii Praga, którzy przygotowali kilka malowanych sektorówek na spotkanie z MFK Karvina (na czterech trybunach jednocześnie!), na którym przygotowali również folioniadę oraz spory pokaz pirotechniczny. Na miejscu drugim znalazła się "świąteczna" prezentacja Djurgardens, pokazana w pierwszych minutach meczu z Legią, rozegranego w Sztokholmie 19 grudnia. Przedstawiała ona m.in. świętego Mikołaja z workiem prezentów w postaci oraz, klocki tworzące hasło "UEFA Mafia", a także długą listę życzeń od kibiców dotyczących ich lokalnych rywali. Całość zwieńzył pokaz pirotechniczny - race i świece dymne, które spowodowały przerwanie meczu na kilkanaście minut. Klasyfikacja TOP10 opraw za rok 2024 wg Ultras World: 1. Slavia Praga (Czechy) 2. Djurgardens IF (Szwecja) 3. 1.FC Kaiserslautern (Niemcy) 4. Mouloudia Algier (Algieria) 5. Legia Warszawa 6. Rapid Wiedeń (Austria) 7. Crvena zvezda Belgrad (Serbia) 8. Hajduk Split (Chorwacja) 9. Dynamo Drezno (Niemcy) 10. Olympique Marsylia (Francja)

