Olewiński może zostać zmiennikiem Wszołka

Sobota, 4 stycznia 2025 r. 17:10 źródło: Legia.com

Oliwier Olewiński zostanie przesunięty z drugiej do pierwszej drużyny Legii. 18-letni obrońca ma za sobą udaną rundę jesienną w trzecioligowych rezerwach. W końcówce rundy został włączony do treningów z jedynką, a teraz poleci z drużyną na zgrupowanie do Hiszpanii.