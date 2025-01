Wyniki Plebiscytu eLki 2024!

Najważniejszym wydarzeniem roku została bezapelacyjnie śmierć Legendy klubu, Lucjana Brychczego . Z kolei najważniejszym wydarzeniem kibicowskim było odpalenie 900 rac na stadionie przy Łazienkowskiej 3 . Z 18 nominowanych opraw przygotowanych przez Nieznanych Sprawców najwięcej głosów otrzymała prezentacja Surprise, motherf**kers! podczas meczu z Molde. Hasłem roku wybraliście "Żegnaj Legendo" , z oprawy poświęconej śp. Lucjanowi Brychczemu. Szmaciankę, czyli tytuł antybohatera roku przyznaliście zarządowi klubu - za brak mistrzostwa 3 rok z rzędu , choć tu głosy rozłożyły się równomiernie - niewiele mniej miała UEFA i dyrektor sportowy. Cytat roku wypowiedział Josue pod koniec swojego pobytu w Warszawie. Największym pozytywnym zaskoczeniem roku 2024 wybraliście wyniki w europejskich pucharach, awans do 1/8 finału Ligi Konferencji , a największym rozczarowaniem brak mistrzostwa Polski . Poniżej prezentujemy wyniki we wszystkich 17 kategoriach. W sumie oddaliście 6643 głosy. Dziękujemy wszystkim za udział w Plebiscycie i zapraszamy na kolejną edycję za rok.

Jarek - 2 godziny temu, *.234.7 Nie wiem czemu, dawać na zaskocznie roku ,,brak mistrzostwa'' przecież każdy myślący kibic wie że w najbliższych latach to nam nie grozi. odpowiedz

Antola - 3 godziny temu, *.121.199 Czemu kibice nie wystawią sami siebie w kategorii "Szmacianka roku" za to ile klub musiał wydać pieniędzy na opłacenie kar? odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Antola: Może dlatego, że kibice kupują bilety, karnety, gadżety, jedzenie i picie na stadionie a kary to tylko ułamek sumy którą przynoszą. A oprawy podziwia cały świat. odpowiedz

Xuv - 1 godzinę temu, *.102.70 @Antola: bo to UEFA karze a nie kibice odpowiedz

taco - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Szmacianka dla wszystkich piewców bezpiecznych rac! odpowiedz

FeLix - 3 godziny temu, *.orange.pl @taco : daj już sobie spokój, trollu. Właśnie widać, jakie twój jeden głos miał znaczenie, prujesz się w tych komentarzach bez sensu.

Wydarzenie roku - 900 rac na Ł3. Zamiecione. odpowiedz

