Koszykówka

Wieluński przejdzie operację

Niedziela, 5 stycznia 2025 r. 12:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Marcin Wieluński, który drugi kolejny sezon jest zawodnikiem Legii, w ostatnich tygodniach znajdował się poza kadrą meczową pierwszej drużyny, a także nie uczestniczył w treningach naszego zespołu. Wszystko za sprawą kontuzji, której doznał podczas jednego z grudniowych treningów. Zawodnika w tym sezonie nie zobaczymy niestety na parkiecie - w najbliższym tygodniu czeka go operacja.



Zawodnik uszkodził chrząstkę w stawie kolanowym. Po operacji czeka go długa rehabilitacja, a powrót na parkiet będzie możliwy za ok. 9-10 miesięcy.



Wieluński w tym sezonie zagrał w zaledwie trzech meczach Orlen Basket Ligi - średnio 7:21 min., w których notował 1.3 asysty. Ponadto wystąpił w sześciu spotkaniach European North Basketball League (16 pkt.). Ostatni raz na parkiecie wystąpił 15 grudnia minionego roku, w wyjazdowym meczu z Treflem Sopot, kiedy przebywał na parkiecie przez 5:48 min. W sezonie 2023/24, Wieluński zagrał 28 razy - w 17 meczach ligowych Legii (łącznie 10 pkt.), dwóch spotkaniach Pucharu Polski (1 pkt.), 8 meczach FIBA Europe Cup (10 pkt.) i jednym meczu kwalifikacyjnym do Ligi Mistrzów.