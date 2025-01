Legioniści Nadają - podcast

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Bardzo dobry pomysł. Trzeba rozmawiać o Legii.

Wytykać błędy zarządu. Mówić o wynikach, transferach. O pieniądzach wywalonych w błoto. Kto za to odpowiada? Bo wydaje mi się, że nikt. Jeden dyrektor sportowy przepali kilka baniek to się go zwolni i przyjdzie drugi na jego miejsce i zrobi to samo. Bezkrólewie totalne.

Zrobić odcinek o długach Legii. Jak obecnie wygląda sytuacja. Co dzieje się z pieniędzmi z transferów i z gry w Europie? Bo tylko słyszymy, że jest dług a prezes cały czas dokłada do interesu.

Czy taki podcast byłby raz w tygodniu czy może raz w miesiącu? Można też zapraszać gości. Na przykład byłych piłkarzy Legii. Ale tych co coś osiągnęli a nie odpady piłkarskie co w Legii tylko byli jako zapchajdziury.

Czekam na kolejny odcinek.

