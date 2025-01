Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Śląskiem Wrocław

Piątek, 10 stycznia 2025 r. 16:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Przed Legią wyjazdowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław, które będzie bardzo istotne dla obu drużyn. Legia przystąpi do niego po trzech kolejnych porażkach ligowych, a takiej serii nasz klub nie zanotował od bardzo dawna. Wrocławianie z kolei przegrywając w hali Stulecia, stracą właściwie szanse na udział w turnieju finałowym Pucharu Polski.



Nasz klub również nie może być jeszcze pewny udziału w turnieju, który w połowie lutego odbędzie się w Sosnowcu. A przypomnijmy, że Legia jest obrońcą tegoż trofeum. Wygrana legionistów we Wrocławiu zapewni nam miejsce w ósemce po pierwszej rundzie rozgrywek, bez względu na pozostałe rezultaty. Porażka zaś mocno skomplikuje sytuację. Cały czas nie wiadomo, iloma zawodnikami w sobotę dysponować będzie trener Skelin. Na pewno część młodzieżowców dojedzie na Dolny Śląsk dopiero po piątkowym meczu drugoligowych rezerw. Szansę na znalezienie się w składzie mają zarówno Dawid Niedziałkowski, Julian Dąbrowski, Wojciech Jasiewicz, Bartosz Habiera, jak i Filip Maciejewski, który w ostatnim tygodniu wrócił na parkiet po 12-miesięcznej przerwie spowodowanej rehabilitacji po poważnej kontuzji. Młodzieżowcy przyjadą do Wrocławia wraz z Maciejem Jankowskim - asystentem w sztabie Skelina, który prowadzi drugoligową drużynę Profbud Legii.



Mamy nadzieję, że legijna rotacja we Wrocławiu będzie większa niż w ostatnich dwóch spotkaniach. Przede wszystkim liczymy na powrót Mate Vucicia, który pauzował od meczu z Górnikiem Wałbrzych. Bardziej wątpliwy jest występ Dominika Grudzińskiego. Na pewno ostatni tydzień pomógł w zgraniu się z resztą zespołu E.J.'a Onu, który dołączył do drużyny w dniu meczu z Arką. Nasz nowy środkowy prezentował się bardzo przyzwoicie, ale na pewno potrzebuje więcej czasu, by wytrzymywać na parkiecie więcej minut na dużej intensywności, szczególnie wobec minut, które rozgrywał w tym sezonie w Hiszpanii. Legia zdecydowanie musi poprawić walkę o zbiórki, bo w tym elemencie ostatnio wyraźnie odstawała. A wrocławianie rotację podkoszową mają naprawdę solidną.



W meczu przeciwko Legii co prawda nie wystąpi podkoszowy Śląska, Emmanuel Nzekwesi, który nabawił się urazu w świątecznym, zwycięskim meczu z Anwilem, ale WKS ma kim postraszyć pod tablicami. Jednym z nich jest Adrian Bogucki (śr. 7.3 pkt. i 3.9 zb.), który z pewnością będzie chciał błysnąć formą, szczególnie mając w pamięci przedsezonowe rozmowy z naszym klubem. Ponadto w Śląsku na pozycjach 5 i 4 występuje Bośniak, Ajdin Penava (śr. 9.2 pkt., 3.2 zb.), który dał się poznać z dobrej strony występując wcześniej w Spójni. I choć najnowsze informacje są takie, że Nzekwesi nie wróci do gry na sobotnie spotkanie, gotowi mają być trzej pozostali dotychczas kontuzjowani gracze - Daniel Gołębiowski (śr. 11.6 pkt. i 2.7 as.), Marcel Ponitka oraz Jeremy Senglin (śr. 9.8 pkt., 40.9% za 3 pkt.). W związku z tym, pod względem szerokości ławki, trener WKS-u będzie miał o wiele większe pole manewru aniżeli Ivica Skelin.



W zespole Śląska doszło w tym sezonie do licznych zmian kadrowych. Przede wszystkim pożegnano trenera, który udanie zakończył poprzedni sezon we Wrocławiu - Miodraga Rajkovicia, z którym wcześniej rozmawiała również Legia, zanim pod wodzą Marka Popiołka legioniści zdobyli Puchar Polski. Miejsce Rajkovicia zajął Macedończyk, Aleksandar Jonchevski, który 1 grudnia podpisał kontrakt do końca obecnego sezonu, z możliwością przedłużenia umowy o rok. Ostatnio prowadził Bashkimi Prisztina ze stolicy Kosowa. Ponadto z klubem pożegnali się Aleksander Wiśniewski (w listopadzie przeniósł się do Wałbrzycha), Isaiah Whitehead (kilka dni później trafił do Kinga) oraz Reginald Lynch, z którym rozwiązano umowę już pod wodzą nowego szkoleniowca. Do klubu sprowadzono wspomnianego już Nzekwesi, który sezon rozpoczął w Izraelu (trzy mecze w Hapoelu Gilboa Galil). W grudniu pozyskano również Donella Coopera II, który szybko wkomponował się do zespołu i stanowi dziś ważną rolę w drużynie (śr. 9.8 pkt., 9.8 as., 3.4 zb. i 45.8% za 3 pkt. w ciągu 25 min.). Wcześniej występował we Francji (Roanne) oraz Izraelu (Ness Ziona i Bnei Herzeliya). Najpoważniejszym ruchem transferowym wydawało się sprowadzenie reprezentanta Polski, Adam Waczyńskiego, który od 10 lat występował w lidze hiszpańskiej, m.in. w Unicaja Malaga, Saragossie, czy Baxi Manresie. Po graczu z takim międzynarodowym doświadczeniem spodziewano się wiele. Na razie widać jednak, że "Waca" potrzebuje więcej czasu na powrót do formy po kontuzji. W Śląsku wystąpił w ośmiu meczach ligowych (śr. 17:14 min.), i w tym czasie notuje jedynie 3.0 pkt. na mecz, słabo rzuca z dystansu (15.8%), ale z nim na parkiecie drużyna z reguły notuje dodatni bilans.



Poza wspomnianymi zawodnikami ważną rolę odgrywa podkoszowy Angel Nunez, który już w minionym sezonie się na polskich parkietach z bardzo dobrej strony. Obecnie zdobywa 13.5 pkt., ma 6.6 zb., 1.0 bloku i nieźle rzuca z dystansu (40.4% za 3). Swoje szanse dostaje także sprowadzony z Dąbrowy Górniczej Błażej Kulikowski (śr. 5.1 pkt.) oraz Kenan Blackshear, po którym z pewnością spodziewano się nieco więcej. Zawodnik, który ostatnio w lidze letniej występował w barwach Sacramento Kings, stawia pierwsze kroki na Starym Kontynencie, ale na razie jego rola w drużynie jest najmniejsza spośród wszystkich wrocławskich obcokrajowców (śr. 16 min. i 3.8 pkt.).



Śląsk przed sezonem zakontraktował Marcela Ponitkę, który w ostatnich rozgrywkach z Legią zdobył krajowy puchar. Marcel to przede wszystkim twardy defensor, o czym przekonują się kolejni ligowi rywale. W ataku bardzo dobrze wymusza przewinienia (śr. 4.1), a lepszy pod tym względem w WKS-ie jest tylko Penava. Ponitka zdobywa średnio 8.1 pkt. (w niespełna 25 min. na parkiecie), ma 3.7 asysty i 3.9 zbiórki, ale tak jak w Legii, ma problemy ze skutecznością rzutów wolnych (zaledwie 58.6%). Pod tym względem słabszy wynik we Wrocławiu ma jedynie Bogucki (46.7%).



W tym sezonie obie drużyny mierzyły się już ze sobą - w półfinale Superpucharu Polski, rozegranym w Radomiu, wyraźnie lepsi byli gracze z Dolnego Śląska, którzy zwyciężyli 77:70, ale momentami ich przewaga była zdecydowanie bardziej wyraźna, a końcowy rezultat nie oddaje przebiegu rywalizacji.



Legia potrafi jednak zwyciężać w hali Stulecia, co pokazała w ostatnim sezonie, kiedy pokonała WKS bardzo wysoko - w kwietniu, pod koniec sezonu zasadniczego, legioniści zwyciężyli aż 97:69. Rewanżując się tym samym za porażkę z pierwszego meczu na Bemowie (82:98). Wcześniej Śląsk wygrał trzy domowe mecze z Legią, w tym dwa w półfinale play-off sezonu 2022/23. Legioniści we Wrocławiu wygrywali jeszcze w maju 2022 roku, kiedy w serii finałowej zwyciężyli jedno ze spotkań, z tym, że rozgrywane było ono w hali Orbita. Z kolei w hali Stulecia nasz klub triumfował jeszcze w marcu 2022 roku, kiedy w pełni zasłużenie zwyciężył 91:78.



Spotkanie rozegrane zostanie we wrocławskiej hali Stulecia przy ulicy Wystawowej. W obecnym sezonie wrocławianie grali tam sporadycznie - sporo meczów domowych rozgrywając w mniejszej hali Orbita. Początek meczu z Legią zaplanowano na godzinę 17:30, a bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć na antenie Polsatu Sport 2. Bilety na mecz kupować można TUTAJ.



WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Liczba wygranych/porażek: 6-7

Liczba wygranych/porażek u siebie: 2-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,2 / 80,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,2%



Skład: Donell Cooper II, Marcel Ponitka, Jeremy Senglin, Oskar Hlebowicki (rozgrywający), Adam Waczyński, Daniel Gołębiowski, Błażej Kulikowski (rzucający), Ajdin Penava, Kenan Blackshear, Angel Nunez, Szymon Nowicki, Mikołaj Adamczak, Wojciech Siembiga, Soprano Szelążek (skrzydłowi), Emmanuel Nzekwesi, Adrian Bogucki, Tobiasz Dydak (środkowi).

trener: Aleksandar Jonchevski, as. Wojciech Walich



Najwięcej punktów: Angel Nunes 148 (śr. 13,5), Daniel Gołębiowski 128 (11,6), Jeremy Senglin 108 (9,8), Ajdin Penava 120 (9,2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Donell Cooper II, Adam Waczyński, Błażej Kulikowski, Angel Nunez, Ajdin Penava.



Wyniki: GTK (w, 91:73), Arka (w, 81:100), Trefl (d, 72:87), King (d, 66:76), MKS Dąbrowa (d, 78:93), Start (d, 87:77), Zastal (w, 82:88), Dziki (d, 62:69), Czarni (w, 63:72), Spójnia (w, 69:76), Stal (w, 88:81), Anwil (d, 89:86), Twarde Pierniki (w, 87:72).

BCL: Falco Szombathely (d, 75:84), Rytas Wilno (w, 98:75), Pallacanestro Reggiana (d, 65:73), Pallacanestro Reggiana (w, 74:70), Falco Szombathely (w, 67:74), Rytas Wilno (d, 88:98).



Ostatnie mecze obu drużyn:

28.09.2024 Legia Warszawa 70:77 Śląsk Wrocław (Superpuchar, półfinał, Radom)

09.04.2024 Śląsk Wrocław 69:97 Legia Warszawa

10.12.2023 Legia Warszawa 82:98 Śląsk Wrocław

27.05.2023 Legia Warszawa 63:65 Śląsk Wrocław (play-off)

25.05.2023 Legia Warszawa 78:55 Śląsk Wrocław (play-off)

21.05.2023 Śląsk Wrocław 71:57 Legia Warszawa (play-off)

19.05.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (play-off)

21.01.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa

29.09.2022 Legia Warszawa 63:76 Śląsk Wrocław

27.05.2022 Śląsk Wrocław 90:77 Legia Warszawa (play-off)

24.05.2022 Legia Warszawa 63:66 Śląsk Wrocław (play-off)

22.05.2022 Legia Warszawa 74:81 Śląsk Wrocław (play-off)

19.05.2022 Śląsk Wrocław 85:88 Legia Warszawa (play-off)

17.05.2022 Śląsk Wrocław 76:72 Legia Warszawa (play-off)

12.03.2022 Śląsk Wrocław 78:91 Legia Warszawa

06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (PLK)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (PLK)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (PLK)

17.01.2016 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (I liga)

11.10.2015 Legia Warszawa 69:59 Śląsk II Wrocław (I liga)

17.10.2012 Legia Warszawa 61:84 Śląsk Wrocław (PP)

11.02.2006 Śląsk II Wrocław 59:62 Legia Warszawa (II liga)

22.10.2005 Legia Warszawa 93:75 Śląsk II Wrocław (II liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 11-9

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,8 / 81,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,0%



Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 279 (śr. 21,5), Michał Kolenda 154 (11,8), Andrzej Pluta 139 (10,7), Mate Vucić 106 (9,6).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88).



Termin meczu: sobota, 11 stycznia 2025 roku, g. 17:30

Adres hali: Wrocław, ul. Wystawowa 1 (hala Stulecia)

Ceny biletów: 40, 45, 50, 60 zł (ulgowe) oraz 50, 55, 60, 70 i 250 zł (normalne)

Pojemność hali: 5242 miejsca

Transmisja: Polsat Sport 2