Legia 4. w klubowych mistrzostwach Polski w karabinie za rok 2024

We Wrocławiu odbył się finał Ligi Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego za rok 2024. W konkurencji karabinu pneumatycznego o medal i tytuł mistrza Polski rywalizowała drużyna Legii Warszawa w składzie: Tomasz Bartnik , Wilhelmina Wośkowiak i Eliza Koncewicz . Legioniści przegrali mecz o brąz ze Śląskiem i ostatecznie zajęli 4. miejsce i zgarnęli nagrodę w wysokości 4 tys. złotych. Zwyciężył Zawisza (20 tys.), przez Kalibrem Białysok (10 tys.) i Śląskiem (6 tys.). Nagrodę dla najlepszego zawodnika roku w karabinie odebrał Tomasz Bartnik , oprócz niego nagrody w tej konkurencji otrzymali Maciej Kowalewicz i Julia Piotrowska. Nagrodę w tej samej konkurencji otrzymała także Wilhelmina Wośkowiak . Klubowy mistrz Polski 2024 w strzelbie: 1. Bock Rawicz 2. Jura Kochcice 3. Śląsk Wrocław 4. Jura Kochcice Klubowy mistrz Polski 2024 w pistolecie: 1. Gwardia Zielona Góra 2. Kaliber Białystok 3. Strzelnica Świdnica KSOS Klubowy mistrz Polski 2024 w karabinie: 1. Zawisza Bydgoszcz 2. Gwardia Zielona Góra 3. WKS Śląsk Wrocław 4. Legia Warszawa

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.