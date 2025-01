Wyniki legionistów w British Junior Open

Liczna grupa zawodników sekcji squasha Legii wzięła udział w bardzo mocno obsadzonym międzynarodowym turnieju British Junior Open, który odbył się w Birminham. Najwyżej sklasyfikowana została Sofija Zrażewska , która w kat. U-19 zajęła 15. miejsce. Natalia Mierzejewska w kat. U-17 zajęła 25. miejsce, Anna Jakubiec w kat. U-15 została sklasyfikowana na 27. miejscu, a Mateusz Paluchowski zajął 26. lokatę. Wyniki legionistów: U-11: Mateusz Paluchowski - Rishi Jamalapuram (Anglia) 3-0 (11-0, 11-1, 11-2) Mateusz Paluchowski - Alex Kosztyu (Węgry) 0-3 (2-11, 4-11, 1-11) Mateusz Paluchowski - Enze Guo (Chiny) 0-3 (2-11, 6-11, 4-11) Mateusz Paluchowski - Alfie Knox (Irlandia) 3-1 (11-7, 11-13, 11-6, 11-7) Mateusz Paluchowski - Lorcan Lovely (Anglia) 3-0 (12-10, 12-10, 11-4) Mateusz Paluchowski - Tiago Vilas Macias (Hiszpania) 0-3 (4-11, 8-11, 5-11) U-13: Mateusz Łukawski - Jan Jasek (Czechy) 0-3 (2-11, 3-11, 5-11) Mateusz Łukawski - James Bissett (Anglia) 1-3 (3-11, 9-11, 12-10, 3-11) Mateusz Łukawski - Ridit Thapar (Irlandia) 1-3 (11-9, 8-11, 2-11, 3-11) Mateusz Łukawski - Jacques Boulanger (Francja) 1-3 (11-9, 11-5, 11-4, 11-4) Mateusz Łukawski - Arthur Leonard (Anglia) 3-0 (11-8, 11-3, 11-6) U-15: Anna Jakubiec - Sophie Harding (Anglia) 3-0 (11-7, 11-4, 11-6) Anna Jakubiec - Anika Dubey (Indie) 0-3 (2-11, 0-11, 4-11) Anna Jakubiec - Amber Kristy Muyou (Malezja) 2-3 (6-11, 7-11, 11-9, 11-9, 3-11) Anna Jakubiec - Mattea Saliba (Malta) 3-1 (13-11, 11-5, 9-11, 11-2) Anna Jakubiec - Naisha Singh (Singapur) 0-3 (4-11, 9-11, 6-11) Anna Jakubiec - Ka Yau Chung (Honkg Kong) 3-1 (15-13, 11-5, 8-11, 11-7) Nadia Budzik - Sailajja Chandrasegaran (Malezja) 0-3 (1-11, 7-11, 6-11) Nadia Budzik - Rayna Tejani (Kanada) 2-3 (5-11, 8-11, 11-6, 11-6, 3-11) Nadia Budzik - Aditi Rao (Anglia) 3-1 (11-4, 11-8, 5-11, 11-7) Nadia Budzik - Kimeya Moonisami (RPA) 3-0 (11-4, 11-2, 11-3) Nadia Budzik - Bhumika Senthil Kumar (Wielka Brytania) 3-0 (11-1, 11-9, 11-2) Mateusz Lohmann - Talal Al Badr (Katar) 1-3 (6-11, 6-11, 11-7, 6-11) Mateusz Lohmann - Aryaman Singh (Indie) 3-1 (7-11, 11-9, 12-10, 11-8) Mateusz Lohmann - Rehaan Singh (Singapur) 0-3 (3-11, 8-11, 3-11) Mateusz Lohmann - Lucas Askey (Anglia) 3-0 (11-5, 13-11, 11-7) Mateusz Lohmann - Daniel Wang (Kanada) 3-0 (11-9, 11-6, 11-6) Wiktor Paluchowski - William Burton (Anglia) 0-3 (8-11, 6-11, 2-11) Wiktor Paluchowski - Martin Jasek (Czechy) 0-3 (3-11, 8-11, 8-11) Wiktor Paluchowski - Jackrish Kumar Sashikumar (Singapur) 2-3 (5-11, 9-11, 11-6, 11-6, 7-11) Wiktor Paluchowski - Kai Miller (Anglia) 3-1 (3-11, 11-6, 11-5, 11-7) U-17: Natalia Mierzejewska - Darcie Blaber (Anglia) w.o. Natalia Mierzejewska - Riva Bhagwati (USA) 1-3 (4-11, 11-9, 7-11, 5-11) Natalia Mierzejewska - Harriet Broadbridge (Anglia) 0-3 (7-11, 4-11, 6-11) Natalia Mierzejewska - Ciara Boulanger (Francja) 3-2 (11-2, 9-11, 6-11, 13-11, 11-6) Natalia Mierzejewska - Mehwish Ali (Pakistan) 3-1 (11-7, 11-7, 7-11, 12-10) Natalia Mierzejewska - Grace Lodge (USA) 3-0 (11-8, 11-2, 11-5) Szymon Lohmann - Kousha Moslehi 0-3 (4-11, 7-11, 1-11) Szymon Lohmann - Tamir Wiegenfeld 1-3 (11-8, 3-11, 6-11, 8-11) Szymon Lohmann - Kevin Altuzarra (Kolumbia) 3-0 (11-7, 11-4, 11-6) Szymon Lohmann - Orin Song (Kanada) 2-3 (13-11, 6-11, 11-9, 15-17, 7-11) Filip Zasadzki - Gabriel Chak (Anglia) 0-3 (5-11, 3-11, 2-11) Filip Zasadzki - Alam Hong (Anglia) 1-3 (12-10, 8-11, 5-11, 8-11) Filip Zasadzki - Stefan Achim (Szwajcaria) 3-1 (4-11, 11-8, 11-5, 13-11) Filip Zasadzki - Mateusz Ptaszek 0-3 (1-11, 6-11, 6-11) U-19: Sofija Zrażewska - Charlie Mccrone (Anglia) 3-0 (11-4, 11-4, 11-1) Sofija Zrażewska - Ka Huen Leung (Hong Kong) 3-0 (11-1, 12-10, 11-6) Sofija Zrażewska - Lauren Baltayan (Francja) 1-3 (3-11, 7-11, 11-7, 4-11) Sofija Zrażewska - Rouqaia Othman (Egipt) 1-3 (7-11, 9-11, 11-9, 6-11) Sofija Zrażewska - Ona Blasco (Hiszpania) 1-3 (7-11, 9-11, 11-8, 8-11) Sofija Zrażewska - Fiorella Gatti (Paragwaj) 3-2 (11-9, 9-11, 11-3, 6-11, 11-9) Jan Samborski - Kin Fung Ma (Anglia) 3-0 (11-9, 11-0, 11-3) Jan Samborski - Alexander Dartnell (USA) 0-3 (9-11, 1-11, 6-11) Jan Samborski - Daniel Marsch (Australia) 0-3 (5-11, 10-12, 16-18) Jan Samborski - Lukas Kazemekaitis (Litwa) 3-0 (11-9, 11-3, 11-1) Jan Samborski - Wing Kuen Wong (Hokg Kong) 3-0 (11-6, 13-11, 11-7) Jan Samborski - Javier Fraser Munoz (Hiszpania) 3-0 (11-3, 11-7, 11-2) Dominik Mozer - Collins Hart Robertson (USA) 0-3 (8-11, 0-11, 4-11) Dominik Mozer - Sakhi Khan Tareen (Pakistan) 0-3 (4-11, 4-11, 4-11) Dominik Mozer - Max Peycke (Anglia) 3-0 (11-2, 11-2, 11-3) Dominik Mozer - Shun Him Daniel Fung (Hong Kong) 3-2 (11-3, 9-11, 11-7, 11-13, 11-9) Dominik Mozer - Jackson Wylie (Australia) 1-3 (11-6, 6-11, 7-11, 0-11)

