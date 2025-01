Bilety na mecz z Kingiem Szczecin

Środa, 8 stycznia 2025 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zapraszamy na mecz koszykarskiej Legii z wicemistrzem kraju, Kingiem Szczecin, który rozegrany zostanie w niedzielę, 19 stycznia o godzinie 13:30 w hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40.









Bilety na mecz z Kingiem kupować można na eBilet.pl. W dniu meczu bilety będą w sprzedaży w kasie biletowej przy wejściu do hali od godziny 12:00. Dla najmłodszych kibiców przygotowany zostanie kącik dziecięcy, a dla pełnoletnich w przerwie będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO z nagrodą główną w wysokości 6000 złotych!



Ceny biletów na mecz z Kingiem Szczecin:

Kategoria Czarna: ulgowy - 25 zł/normalny - 35 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 40 zł /normalny - 50 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 50 zł / normalny - 60 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 60 zł / normalny - 70 zł

Kategoria Premium: ulgowy - 70 zł / normalny - 100 zł

Bilet VIP: ulgowy - 179 zł / normalny - 320 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



