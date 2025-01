CFR Cluj - pierwszy rywal Legii w Hiszpanii

Piątek, 10 stycznia 2025 r. 12:00 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę o godz. 16 Legia Warszawa rozegra pierwsze sparingowe spotkanie podczas zgrupowania w Hiszpanii. Jej rywalem będzie CFR Cluj z Rumunii. Mecz zostanie rozegrany na boisku kompleksu Oliva Nova Sports Center.









CFR Cluj to zespół obecnie grający na najwyższym poziomie rozgrywkowym w rumuńskiej Superlidze. Tradycje klubu mającego swoją siedzibę w mieście Kluż-Napoka sięgają aż 1907 roku, w którym to 10 listopada na terenie dawnych Austro-Węgier przez pracowników kolei został założony klub piłkarski. Barwy zespołu to biały i bordowy. W pierwszych latach istnienia funkcjonował pod nazwą Koloszvári Vasutas Sport Club. Z historycznych dokumentów, które przetrwały po dziś dzień wynika, że był to 3. klub powstały na terenie Klużu i 10. na terytorium dzisiejszej Rumunii. KVSC brał udział w mistrzostwach Rumunii począwszy od 1909 roku, czyli od momentu, kiedy rozgrywki zaczęły istnieć. W roku 1932 ruszyła Divizia A, czyli rozgrywki, których kontynuacją jest dzisiejsza Superiga. Po 40 latach istnienia ligi w tym formacie kolejowy zespół odniósł swój dotychczas największy sukces na arenie krajowej – zajął 5. miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 1972/1973. Ten wynik zapisał się na kartach historii. W 1973 roku do użytku oddany został stadion, nazwany imieniem trenera Radulescu.



Pierwsze mistrzostwo kraju CFR Cluj zdobył w sezonie 2007/2008. Dla sympatyków kolejowego klubu była to olbrzymia satysfakcja, tym bardziej, że ich zespół przerwał 17-letnią dominację klubów z Bukaresztu. Kilka tygodni później CFR, prowadzony przez Ioana Andone, dał kolejne powody do radości, wygrywając pierwszy w historii Puchar Rumunii. Historyczny sezon został zwieńczony pierwszym awansem do fazy grupowej Ligi Mistrzów, w którym zespół z Kluż-Napoki zdobył 4 punkty. Pokonał wówczas AS Roma 2-1 w spotkaniu rozgrywanym na Stadio Olimpico i urwał punkt londyńskiej Chelsea, remisując 0-0 w meczu domowym.



XXI wiek to pasmo sukcesów CFR. Na arenie międzynarodowej zespół dotarł do finału Pucharu Intertoto w 2005 roku, w którym zespół uległ w dwumeczu RC Lens 2-4. W następnych latach notował liczne awanse do fazy grupowej: Ligi Mistrzów (4), Ligi Europy (3), Ligi Konferencji Europy (1) oraz Ligi Konferencji (1). CFR Cluj dwukrotnie zagrał w fazie play-off Ligi Europy. Na krajowym podwórku ośmiokrotnie wywalczył mistrzostwo, notując przy tym passę pięciu triumfów z rzędu w sezonach 2017/2018 – 2021/2022. Puchar Rumunii został podniesiony przez Alb-vișinii łącznie czterokrotnie. W klubowej gablocie znalazło się również miejsce na 4 trofea za zwycięstwo w Superpucharze Rumunii.



Historia tego klubu zawiera również legijne akcenty. W sezonie 2012/2013 biało-bordowe barwy reprezentował Stojan Vranjes, który 3 lata później rozegrał 20 spotkań w Legii.



Aktualnym szkoleniowcem drużyny zespołu jest Dan Petrescu, znany szerzej w Polsce z prowadzenia Wisły Kraków w 2006 roku. Styl narzucony przez rumuńskiego trenera charakteryzuje się ofensywnym nastawieniem. Zawodnicy CFR Cluj prezentują bezpośredni futbol, bazując na szybkim ataku po przejęciu piłki, a także stałych fragmentach gry. CFR traci tylko dwa oczka do liderującego rywala zza miedzy - Universitatei. Kluczowym punktem zespołu jest Louis Munteanu, który w tym sezonie w 17 spotkaniach strzelił 9 bramek i zanotował jedną asystę. Napastnik oprócz umiejętności finalizacji akcji w polu karnym ma dryg do gry z piłką przy nodze i nierzadko wdaje się w dryblingi poza polem karnym, robiąc tym samym przestrzeń dla kolegów z zespołu. Drugim zasługującym na uwagę graczem jest lewy obrońca Mario Camora, który rozegrał w Cluj aż 527 spotkań i ma status legendy.



Sobotni mecz z Legią będzie dla CFR Cluj ostatnim podczas zgrupowania w Hiszpanii. Już w przyszłym tygodniu Rumuni wznowią rozgrywki ligowe. Legia nie rywalizowała jeszcze z z CFR Cluj.



Zapraszamy do śledzenia naszej Relacji LIVE! z tego spotkania.