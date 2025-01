Futsal

PP: LKS Różyca 1-10 Legia Warszawa

Piątek, 10 stycznia 2025 r. 21:21 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/32 finału Pucharu Polski futsaliści Legii Warszawa bardzo pewnie wygrali z zespołem LKS Różyca 10-1. Do przerwy legioniści prowadzili 4-1.









Pierwsza połowa spotkania przebiegała całkowicie pod dyktando zawodników Legii, którzy pierwszą bramkę zdobyli już w pierwszej minucie. Kolejne trafienie dołożył Mykyta Storożuk. W 12. minucie natomiast legioniści skutecznie wykonywali rzut wolny, a do bramki trafił Victor Delgado. Gospodarze wprawdzie zdobyli kontaktowe trafienie, ale w samej końcówce legioniści dwukrotnie trafili do siatki. Kolejna bramka padła tuż po wznowieniu gry. Trzykrotnie na listę strzelców wpisał się Fabinho, kolejne trafienie dołożył Oskar Szczepański. W 37. minucie po raz czwarty bramkarza pokonał Fabinho. To nie był jednak koniec strzelania.



0-1 - 1' Michał Klaus

0-2 - 5' Mykyta Storożuk

0-3 - 12' Victor Delgado

1-3 - 13'

1-4 - 20' Michał Klaus

1-5 - 20' Fabinho

1-6 - 22' Fabinho

1-7 - 31' Fabinho

1-8 - 34' Oskar Szczepański

1-9 - 37' Fabinho

1-10 - 38' Rui Pinto



Różyca: 1. Piotr Fijałkowski, 6. Rafał Chorąży, 11. Marcin Brylikowski, 7. Adam Patora, 18. Witold Kurzawa

rezerwa: 1. Maksymilian Gredka, 25. Konrad Reszka, 3. Władysław Szestopałow, 17. Hubert Mikołajczyk, 5. Dawid Owczarek, 27. Piotr Grobelny, 94. Dominik Doryń, 86. Mateusz Spychalski, 19. Damian Pawlak



Legia: 13. Ignacio Casillas, 9. Michał Klaus,15. Christian Rodriguez, 21. Oskar Szczepański, 80. Victor Delgado

rezerwa: 16. Tomasz Warszawski, 29. Bartosz Wałachowski, 2. Paweł Gajek, 5. Mykyta Storożuk, 8. Denis Lifanow, 10. Rui Pinto, 14. Fabinho



żółte kartki: Brylikowski

czerwona kartka: Brylikowski (18. min. za drugą żółtą)



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal