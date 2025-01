Boks

Nabory do Klubu Bokserskiego Legia

Środa, 8 stycznia 2025 r. 07:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Klub Bokserski Legia Warszawa ogłasza nabory do wszystkich grup. Zajęcia pod okiem świetnej kadry szkoleniowej odbywają się na Forcie Bema, przy ulicy Waldorffa 31. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 22:00. "Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz, czy już masz doświadczenie, u nas znajdziesz swoje miejsce!" - informuje bokserska Legia.







Więcej informacji uzyskać można telefonicznie (22 487-80-83) oraz mailowo: legiaboks@op.pl