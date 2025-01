Futsal

Bilety na mecz z BSF-em Bochnia

Środa, 8 stycznia 2025 r. 17:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W środę, 15 stycznia futsaliści Legii rozegrają najbliższe domowe spotkanie z BSF-em Bochnia. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:30. Dla legionistów to niezwykle ważne spotkanie w walce o miejsce w fazie play-off. Obecnie nasz zespół plasuje się dopiero na 11. pozycji w ligowej tabeli z dwoma punktami straty do czołowej ósemki.



Ekipa z Bochni jest siódma i z bilansem 6-6-4, ma siedem punktów więcej od Legii. Gorąco zachęcamy do wspierania futsalistów!



Bilety na mecz kupować można TUTAJ w cenie 15 zł (ulgowe, dla osób w wieku 4-16 lat) oraz 25 złotych (normalne). Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na nasze mecze za darmo.



Termin meczu: środa, 15 stycznia 2025 roku, g. 20:30

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) oraz 25 zł (normalne)