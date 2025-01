Legioniści z Grójca z pomocą dla schroniska w Celestynowie

Kibice Legii z Grójca w ostatnich tygodniach prowadzili zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla schroniska dla bezdomnych zwierząt. W tym tygodniu legioniści przekazali sporą ilość zebranych darów do schroniska w Celestynowie. "Na wiosnę kolejna nasza akcja, ale pamiętajcie, że Wy możecie pomagać codziennie, 24h na dobę! Dobro wraca. Zachęcamy do tego! Są psy, którym warto pomóc!" - informują legioniści z Grójca.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

PierroL - 44 minuty temu, *.12.110 Super inicjatywa

Super Ludzie

Pozdrowienia do Legijnego Grójca

odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.