Kadra Legii na zgrupowanie w Hiszpanii

Kadra na zgrupowanie w Hiszpanii: Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak, Marcel Mendes-Dudziński, Wojciech Banasik, Jakub Zieliński Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Radovan Pankov, Ruben Vinagre, Jan Ziółkowski, Sergio Barcia, Oliwier Olewiński, Viktor Karolak, Rafał Augustyniak Claude Goncalves, Maximillian Oyedele, Kacper Chodyna, Paweł Wszołek, Patryk Kun, Ryoya Morishita, Pascal Mozie, Bartosz Kapustka, Wojciech Urbański, Mateusz Szczepaniak, Jakub Adkonis, Luquinhas, Juergen Elitim, Aleksander Wyganowski Tomas Pekhart, Marc Gual, Jean-Pierre Nsame, Jordan Majchrzak Miguoel Alfarela został w Warszawie z powodu infekcji. Rehabilitację po kontuzjach nadal przechodzą Jan Leszczyński i Jakub Żewłakow. Marco Burch i Jurgen Celhaka będą kontynuować przygotowania w Legia Training Center ze względu na trwające obecnie rozmowy transferowe. W Hiszpanii Legia będzie przebywała do 19 stycznia. W tym czasie rozegrane zostaną trzy mecze kontrolne. Już teraz zapraszamy do śledzenia naszych codziennych relacji, zdjęć i materiałów filmowych ze zgrupowania oraz tekstowych RELACJI LIVE! ze sparingów.

32 zawodników Legii wsiądzie do samolotu, który w czwartek wyruszy na zimowe zgrupowanie do Hiszpanii. Od w wtorku w Olivie pod okiem Jose Asiana Clemente trenują Ruben Vinagre , Luquinhas i Marc Gual . W kadrze zabrakło miejsca dla 2 zawodników, którzy pojawili się na pierwszych zajęciach w LTC.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

(L) - 9 minut temu, *.chello.pl W końcu dobra wiadomość burch i celhaka zostają bo może uda się ich wytransferować... odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.