Otworzą sektory gości w Zabrzu i Krakowie? Nowy stadion w Katowicach

Sobota, 11 stycznia 2025 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wiele wskazuje na to, że po kilkuletniej przerwie fani Legii w rundzie wiosennej będą mieli możliwość pojechać na stadion Górnika Zabrze. Legioniści po raz pierwszy od wielu lat zawitają na stadion do Katowic, a po raz pierwszy będą mieli okazję pojawić się na Nowej Bukowej.



Cracovia, z którą na wyjeździe zagramy w przedostatniej kolejce, czeka na decyzję nadzoru budowlanego, która umożliwiłaby ponowne otwarcie sektora gości na stadionie przy ulicy Kałuży.









Wyjazdowy mecz z Cracovią rozegrany zostanie w połowie maja. Prezes "Pasów" już w listopadzie czynił starania, by sektor gości na stadionie w Krakowie został znów otwarty. Przypomnijmy, że do zamknięcia krakowskiej "klatki" doszło po tym, jak na meczu Cracovia - Widzew na dach sektora gości weszło dwóch kibiców RTS-u, a kilkanaście minut później dachem od strony "młyna" udała się delegacja kibiców gospodarzy.



Mecz Górnika Zabrze z Legią rozegrany zostanie w pierwszy kwietniowy weekend. Do tego czasu przy Roosevelta powinno dojść do otwarcia nie tylko sektora gości, ale również czwartej trybuny (na razie bez zaplecza). Zamknięcie sektora gości w Zabrzu obowiązywało przez blisko dwa lata - od lutego 2023 roku, kiedy rozpoczęto przygotowania do prac budowlanych przy czwartej trybunie. Po otwarciu czwartej trybuny pojemność stadionu Górnika zwiększona zostanie z 24 563 do 31 871 widzów. Nie ma co liczyć na zwiększenie miejsc w sektorze gości - tutaj liczba miejsc wynosi 1671. Fani Legii po razu ostatni na stadionie Górnika byli obecni 21 listopada 2021 roku - w 1190 osób (w tym 150 Zagłębia Sosnowiec).



W rundzie wiosennej na nowy stadion przeniesie się GKS Katowice - ten będzie miał pojemność 14 896. To na nim rozegrany zostanie mecz GKS-u z Legią, zaplanowany na 25-27 kwietnia. Sektor gości znajdujący się na trybunie za bramką, a nie jak na większości tego typu obiektów - w narożniku, może pomieścić blisko 1200 miejsc. Po raz ostatni fani Legii byli obecni na wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice w połowie listopada 2004 roku - było nas wówczas ok. 500, w tym delegacja Zagłębia.