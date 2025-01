Zgrupowanie w Hiszpanii

Buenos días Oliva!

Czwartek, 9 stycznia 2025 r. 12:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartkowy wczesny poranek drużyna Legii Warszawa stawiła się na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie i o 7 rano samolotem linii WizzAir wyruszyła do hiszpańskiego Alicante. Z lotniska „Wojskowi” mieli do przejechania jeszcze 100 km do miejscowości Oliva, a konkretnie kompleksu Oliva Nova Beach & Golf Hotel, który przez najbliższe 11 dni będzie bazą drużyny. Na miejscu cała ekipa stawiła się przed godz. 13. W hotelu powitali ich członkowie sztabu, którzy przybyli do Hiszpanii wcześniej, by wszystko odpowiednio przygotować oraz piłkarze Marc Gual, Ruben Vinagre i Luquinhas, którzy uniknęli powrotu do polskiej zimowej pogody i od wtorku trenowali w Hiszpanii z jednym z asystentów Goncalo Feio.



W środę dołączyli do nich rekonwalescenci - Juergen Elitim i Maximillian Oyedele. W czwartkowy poranek czterech piłkarzy ćwiczyło na boisku pod okiem Jose Asiana Clemente. W siłowni ćwiczył Ruben Vinagre, który w pierwszej fazie przygotowań będzie pracował indywidualnym trybem. W trakcie zajęć ból w łydce poczuł "Luqui" i z mocnym grymasem na twarzy musiał opuścić murawę, po czym udał się do hotelu. W tej chwili nie wiadomo, czy jest to coś poważnego, czy chwilowe problemy. Kule ortopedyczne przywiózł ze sobą Marcel Mendes-Dudziński.



Ośrodek posiada dwa boiska zlokalizowane kilometr od hotelu. Już w sobotę o godz. 15:45 lub o godz. 16:00 na jednym z nich Legia rozegra sparing z rumuńskim CFR Cluj.



W Hiszpanii będzie trenowało 32 zawodników. W rundzie wiosennej Legia rozegrania co najmniej 19 meczów, ale w kadrze może być maksymalnie 26 piłkarzy (jeżeli legioniści dotrą do finału Pucharu Polski i finału Ligi Konferencji). Jesienią zespół wychodził na boisko 32 razy i reprezentowało go 30 graczy. Wszyscy liczymy na to, że przed startem rundy zespół zostanie wzmocniony co najmniej 2 zawodnikami. Najprawdopodobniej będziemy świadkami odejść i wypożyczeń. W kadrze na zgrupowanie zabrakło Marco Burcha i Jurgena Celhaki (możliwe transfery) oraz Migouela Alfareli, który jest chory.



Poniżej prezentujemy zdjęcia ośrodka, w którym mieszkać i trenować będzie Legia.



Zapraszamy do śledzenia naszych codziennych relacji, zdjęć i materiałów filmowych ze zgrupowania oraz tekstowych RELACJI LIVE! ze sparingów.





