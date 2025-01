Oliva: Pierwszy trening na hiszpańskiej ziemi

Czwartek, 9 stycznia 2025 r. 21:05 Woytek, źródło: Legionisci.com

O godz. 16:00 rozpoczął się pierwszy trening Legii Warszawa w szerokim składzie w ośrodku Oliva Nova Sports Center. W zajęciach nie uczestniczył Luquinhas, który nabawił się urazu podczas porannego treningu. Brazylijczyka czekają teraz szczegółowe badania, ale raczej należy spodziewać się, że czeka go przymusowa przerwa. W treningu nie wzięli udziału także Marcel Mendes-Dudziński, Maximillian Oyedele i Ruben Vinagre. Ten ostatni po treningu pojawił się na murawie i ćwiczył z fizjoterapeutą.



Oliva: W pełnym składzie - Woytek / 45 zdjęć









Pierwsze 3 dni po powrocie z urlopów „Wojskowi” ćwiczyli w jesienno-zimowej aurze w Legia Training Center. Na wschodnim hiszpańskim wybrzeżu pogoda jest zgoła inna. 16-18 stopni Celsjusza, świecące słońce i brak chmur, ale także dość silny wiatr. Ogólnie bardzo dobre warunki, by wykuwać formę przed nadchodzącą rundą.



W drugiej części jesieni sztab medyczny musiał mierzyć się licznymi mechanicznymi urazami, które wykluczyły zawodników z normalnych treningów. Na szczęście w okresie świątecznym wszyscy doszli do pełnej sprawności. Dział motoryczno-medyczny pod kierownictwem Bartosza Bibrowicza stara się w optymalny i mocno zindywidualizowany sposób dozować obciążenia każdemu piłkarzowi. Dlatego też zajęcia chwilę wcześniej skończyło trio Kapustka, Elitim i Radovan Pankov. Z kolei po głównej części treningu interwały biegali Kapustka i Paweł Wszołek.



Niezłą skutecznością wykazał się Jean-Pierre Nsame, który wraz z Tomasem Pekhartem wykańczali dośrodkowania Pascala Mozie i Viktora Karolaka.



Po treningu, który trwał 75 minut wszyscy udali się do hotelu. Z góry piłkarze mają rozpisany szczegółowo cały plan zgrupowania. To jedna z cech, która wyróżnia Goncalo Feio – Portugalczyk dba o najmniejsze detale.



W sobotę o godz. 15:45 „Wojskowi” rozegrają pierwszy sparing tej zimy. Rywalem będzie rumuńska drużyna CFR Cluj. Mecz odbędzie się na jednym z czterech boisk w Olivie. W planach są jeszcze dwa sparingi, ale do tej pory rywale nie są znani.