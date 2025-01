Dwie oferty za obrońcę Legii

Niewykluczone jednak, że jeszcze tej zimy dojdzie do transferu, bo zainteresowane są: Hull City (Championship) i Cremonese (Serie B). Wcześniej pojawiały się także informacje o tym, że belgijski Anderlecht sondował sprowadzenie "Ziółka". Jesienią Ziółkowski wystąpił w 11 meczach Legii (w tym 5 w pierwszej jedenastce). W sumie rozegrał 576 minut, przegrał rywalizację o miejsce w składzie z duetem Pankov - Kapuadi. Od momentu przedłużenia umowy pojawił się na boisku 5 razy w końcówkach spotkań.

Serwis meczyki.pl poinformował, że do Legii wpłynęły dwie oferty na Jana Ziółkowskiego. 19-letni obrońca w połowie września przedłużył umowę ze stołecznym klubem do końca sezonu 2025/26, Legia zagwarantowała sobie także opcję przedłużenia o kolejne dwa lata.

Trampek - 3 godziny temu, *.125.113 No to bardzo " bogate " 2 kluby zachodnie są zainteresowane. Może w sumie oba na czapkę śliwek uzbierają pieniędzy . Czy jeszcze ktoś cośkolwiek myśli w tym zarządzie??? odpowiedz

Zawsze - 4 godziny temu, *.tktelekom.pl Dajcie na wstrzymanie, za 2 lata chłopak przy takim rozwoju będzie wart z 5-7 baniek.

odpowiedz

Szpredac te kasztany co Jacek ekspert nasprowaadzal - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dziwi mnie że ten kasztan Barcia czy jak gra za nic i co mecz bąbel a Ziółkowski jak grał zero bąbli i sędzi na ławie całą rundę. Gonić tamtego dzidda odpowiedz

Fr - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Pójdzie za czapkę gruszek i zginie bo to silne ligi. Chłopaku myśl odpowiedz

Korda - 4 godziny temu, *.orange.pl Nie sprzedawać!!! W takim wieku sprzedawać dobrze zapowiadajacego się piłkarza to strzał w kolano odpowiedz

Gonzo - 4 godziny temu, *.knc.pl Za 5mln euro niech go biorą 😁

odpowiedz

