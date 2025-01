Burch trafi do Radomiaka?

Czwartek, 9 stycznia 2025 r. 12:40 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com, weszlo.com, X

Od dłuższego czasu wiadomo, że w zimowym oknie transferowym Legia chce wypożyczyć Marco Burcha do innego zespołu. Wczoraj klub poinformował, iż Szwajcar nie pojedzie z drużyną na zgrupowanie w hiszpańskiej Olivie, ze względu na trwające negocjacje transferowe. Jak podaje portal Weszło.com, 24-latek może zostać wypożyczony do Radomiaka Radom, a pierwsze rozmowy w tym temacie miały już się odbyć.









- Środkowy obrońca Marco Burch może zostać wypożyczony z Legii Warszawa do Radomiaka Radom. Ekstraklasowy rywal — choć w tym przypadku bardziej przyjaciel stołecznego klubu — ma za sobą pierwsze rozmowy w tej sprawie. Wstępne zainteresowanie jest, ale transferu nie ma jeszcze co przesądzać - możemy przeczytać we wspomnianym artykule.



Jak dodaje Sebastian Staszewski, klub z Radomia jest bardzo mocno zainteresowany sprowadzeniem defensora, jednak problemem może okazać się zbyt wysoka pensja zawodnika. Burch może trafić również do swojej ojczyzny, skąd Legia też otrzymała już oferty za obrońcę.



Burch trafił do Legii we wrześniu 2023 roku i od tamtego momentu tak naprawdę nie udało mu się przebić na stałe do pierwszego zespołu, choć nie pomagała mu tym jego sytuacja zdrowotna. Łącznie w "jedynce" zagrał 9-krotnie, a w obecnym sezonie zebrał zaledwie 23 minuty w spotkaniu z Górnikiem Zabrze. Wystąpił również 10 razy w III-ligowych rezerwach "Wojskowych".