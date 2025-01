Pechowy początek Luquinhasa

Komentarze (14)

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.cdn77.com Gości od przygotowania jest do d...y, jak zawodnik na pierwszym treningu, zchodzi z boiska, chciałbym się przyjrzeć rozgrzewce naszych kopaczy i również, co robią w przewie pomiędzy rundami, chyba że , Luki olał wytyczne trenera, to w takim razie z góry przepraszam. odpowiedz

Doctor - 1 godzinę temu, *.ukpaperrolls.com Temu panu to my juz podziekujemy... Jest cieniem samego siebie z pierwszego pobytu w WWA.

Dawac tego Rodado!!!!

Z innej beczki to babajaga transferuje Nene za kwote ponizej miliona euro!!! Sie pytam was P wlascicielu i P dyrektorze:

DLACZEGO NIE DO NAS??!!

Aaaaaa no bo u nas to Nsame Afarela Burch i Celhaka....

Ktos wie czemu sciagamy niepilkarzy zamiast pilkarzy??😂

Zlodziej mioduski i tyle!

odpowiedz

Kwjs - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Doctor: dla nas byly za 2 miliony euro odpowiedz

To ciekawe - 55 minut temu, *.myvzw.com @Doctor:

Bo ma o niebo lepsze statystyki niż za pierwszym pobytem w Legii.

Dziękujemy takim ekspertom jak ty🤡 odpowiedz

Producent ręczników - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl @Doctor: Jakbyś dziecinko się trochę szerzej interesowała to byś wiedziała, że Nene w ogóle nie chciał zostać w Polsce. Jaga mu proponowała podwyżkę i odmówił. Za Rodado Wisła podała zaporową cenę, są nastawieni na sprzedanie go za granicę. Zacznij czytać inne portale piłkarskie to będziesz miał jako takie rozeznanie. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Ja się co zimę zastanawiam po co te zgrupowania. W sensie, problem leży w samych rozgrywkach i długiej przerwie. Mamy stadiony odpowiednie do tego, by grać przez cały rok. Pogoda w Polsce jest ok do grania przez cały rok, warunki wiele się nie różnią od tej w Niemczech czy Anglii. W Anglii w ogóle przerwy nie ma. W Niemczech jest 3 tygodnie przerwy w rozgrywkach zimą i wracamy na boisko. A my w Polsce po 4 tygodniach przerwy mamy jeszcze 3 tygodnie mitycznych zgrupowań, które zresetują formę drużyn, wprowadzą urazy i odwrócą tabelę, bo jedne drużyny nie odzyskają rytmu, a inne go znajdą po raz pierwszy. A potem dziwić się, że w Polsce żaden zespół nie potrafi rozegrać kilku równych, dobrych sezonów, bo musi budować formę niepotrzebnie od nowa w połowie rozgrywek. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Nooo to się zaczyna....Morwa kać! Pozdrawiam Legionistki i Legionistów. odpowiedz

Tony Adams - 3 godziny temu, *.amazonaws.com "Podczas zajęć na boisku, w których uczestniczyło czterech piłkarzy".

Zgrupowanie na medal. Az 4 pilkarzy bralo udzial w treningu. Jeden sie rozsypal. CZTERECH PILKARZY. Nie mam nic do dodania.👎💩👎💩 odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.atman.pl @Tony Adams: czego nie rozumiesz? kilku piłkarzy przyjechało wcześniej odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 4 godziny temu, *.mm.pl Oldboye powinni grać w drużynie Oldboyów. odpowiedz

Tylko Legia! - 4 godziny temu, *.. zaczęło się :P, kalyki same odpowiedz

Balcer - 4 godziny temu, *.orange.pl Zaczyna się, szpital Legia odpowiedz

KMR - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Szybko... odpowiedz

Tony - 4 godziny temu, *.11.2 Złe miłego początki odpowiedz

