Futsal

Legia Warszawa 4-4 BSF Bochnia

Środa, 15 stycznia 2025 r. 22:05 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 17. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa zremisowali z zespołem BSF Bochnia 4-4. Do przerwy było 1-1. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 18 stycznia o godz. 16:00 z Red Dragons Pniewy.









Na pierwszy strzał w tym spotkaniu musieliśmy czekać 2 minuty. Oddali go gospodarze, ale piłka minęła bramkę. 2 minuty później dobrze uderzał Chrostian Rodriguez, piłka otarła się jeszcze o bramkarza i wyszła na rzut rożny. Po chwili swojej szansy próbował Mykyta Storożuk, jednak i on się pomylił. Minęło kilka sekund, a Rodriguez zmusił do interwencji Viktora Saafa. W kolejnych minutach do głosu doszli goście. W 11. minucie dobrze uderzał Victor Delgado, jednak świetnie zachował się bramkarz z Bochni. W 16. minucie przechwyt zanotował Christian Rodriguez. Sam też strzałem z prawej strony umieścił piłkę w bramce. W 19. minucie po błędzie Tomasza Warszawskiego w rozegraniu przechwyt zanotowali goście, a akcję wykończył Wojciech Przybył. Po chwili dwiema dobrymi interwencjami wykazał się golkiper Legii.



Na początku drugiej połowy legioniści ruszyli do ataków. W 24. minucie świetną akcję przeprowadził Victor Delgado, zagrał do niepilnowanego Michała Klausa, a ten pewnie posłał piłkę do siatki. W 29. minucie Mateusz Prokop skutecznie wykonał stały fragment gry, doprowadzając do wyrównania na 2-2. Minęło kilka sekund, a Prokop asystował a z najbliższej odległości trafił Tuukka Pikkarainen. W 31. minucie to legioniści dobrze wykonali rzut wolny - asystował Rui Pinto, a Christian Rodriguez ponownie wpisał się na listę strzelców. W 33. minucie Michał Klaus przechwycił piłkę w defensywie, dobrze wypatrzył wychodzącego Victora Delgado, ten popędził na bramkę i dał Legii prowadzenie. Goście wycofali bramkarza i grali w przewadze, co zaowocowało trafieniem na 2 minuty przed końcem meczu. W 39. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Arkadiusz Budzyn. Czasu do zakończenia spotkania zostało jednak bardzo mało i nie udało się zdobyć zwycięskiej bramki.



Legia Warszawa 4-4 (1-1) BSF Bochnia

1-0 - 16' Christian Rodriguez

1-1 - 19' Wojciech Przybył

2-1 - 24' Michał Klaus

2-2 - 29' Mateusz Prokop

2-3 - 30' Tuukka Pikkarainen

3-3 - 31' Christian Rodriguez

4-3 - 33' Victor Delgado

4-4 - 38' Adam Wędzony



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Michał Klaus, 10. Rui Pinto, 15. Christian Rodriguez, 80. Victor Delgado

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 29. Bartosz Wałachowski, 2. Paweł Gajek, 5. Mykyta Storożuk, 8. Denis Lifanow, 21. Oskar Szczepański



Bochnia: 21. Viktor Saaf, 8. Piotr Matras, 19. Adam Wędzony, 70. Wojciech Przybył, 81. Arkadiusz Budzyn

rezerwa: 12. Dominik Kamiński, 32. Rafał Aksamit, 4. Tuukka Pikkarainen, 5. Wojciech Doroszkiewicz, 6. Mateusz Prokop, 10. Sebastian Leszczak, 17. Iwo Wolnik, 33. Viktor Mossberg



żółte kartki: Lifanow, Casillas - Budzyn

czerwona kartka: Budzyn (w 39. minucie za 2 żółte)



