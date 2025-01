Graffiti

Nowe legijne graffiti: Warszawa czeka na mistrza (444)

Sobota, 11 stycznia 2025 r. 09:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pierwsza tegoroczna praca od UZL odnosi się do tego, na co warszawscy kibice czekają od kilku lat, czyli tytułu mistrza Polski. Graffiti nawiązuje do płótna, które w latach 80. wisiało na Żylecie - "W-wa czeka na mistrza".