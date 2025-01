Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Hiszpanii.

xxL - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Jeden wielki chaos. Nic więcej. Mam tylko nadzieję że to był taki mecz by po prostu sobie pobiegali... Inny korzyści nie widzę odpowiedz

Brak piéknej gry, pasji u zawodnikòw i wybiegania - 43 minuty temu, *.140.19 Piékna weryfikacja, ni nuc štedniak Legia musu mieč šredniego trenera?! odpowiedz

Kafariada 2027 - 58 minut temu, *.217.70 Co wy robicie wy NASZĄ LEGIĘ hańbicie. Leszcze Miodulskiego! odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com @Pol Nsame nie ma szans na grę u Feio i żadnych bramek nie będzie. Chodyna jest strasznie słaby co oni w nim widzą? Kapuadi nie nadaje się na lewą obronę bo jest zwyczajnie za wolny. Nie ma kim grać ale rozważamy sprzedaż tego albo innego. odpowiedz

piotr_zabki - 1 godzinę temu, *.orange.pl Gual Chodyna do rezerw... odpowiedz

MiSiEK - 1 godzinę temu, *.. @piotr_zabki: przeciez Gual gral niecsle 30minu :D odpowiedz

Zielu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czy Tobiasz to jest odpowiedź losu na udane produkty jak Boruc, Fabian, Majecki ???!!! odpowiedz

Remino - 1 godzinę temu, *.orange.pl I Tobiasz w bramce, horror. odpowiedz

Pytacz - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gdzie za free można to obejrzeć ??? odpowiedz

MiSiEK - 1 godzinę temu, *.. @Pytacz: Polsat odpowiedz

Zielu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Gual każdym meczem potwierdza że nie nadaje się do gry w Legii odpowiedz

Pol - 5 godzin temu, *.net.pl Będzie u mieli jeszcze kilka bramek strzelonych przez NSame zobaczycie odpowiedz

