Jak już informowaliśmy, Marcel Mendes-Dudziński dotarł na zgrupowanie w Hiszpanii z kulami. Bramkarz podczas jednego z treningów przed wylotem doznał urazu - naderwanie więzadła stawu skokowego. Jego przerwa potrwa ok. 10 dni - poinformowała Legia.

Arek - 13 godzin temu, *.tpnet.pl Smutne życie mieć musicie. odpowiedz

Wołomin NR - 16 godzin temu, *.centertel.pl Po prostu Książę Orientu zmęczył się urlopem odpowiedz

Legionista - 10.01.2025 / 10:57, *.net.pl odesłać do kraju odpowiedz

Ja - 10.01.2025 / 10:35, *.orange.pl Biorąc pod uwagę że całe zgrupowanie trwac będzie 11 dni to pojechał na wycieczkę



Może zdąży wrócić na 1-2 ostatnie dni treningowe odpowiedz

