Szczegółowy plan zgrupowania w Hiszpanii

Piątek, 10 stycznia 2025 r. 11:36 źródło: Legionisci.com / Legia Warszawa

Legia Warszawa opublikowała szczegółowy plan zgrupowania w hiszpańskiej Olivie. Wstępnie stołeczny zespół miał zaplanowane 3 mecze sparingowe - na 11, 15 i 18 lub 19 stycznia. Na ten moment jednak wiadomo jedynie, że 11 stycznia o godz. 16 legioniści zmierzą się z rumuńskim CFR Cluj. Pozostali rywale ani terminy nie zostały jeszcze potwierdzone.