Tenis

Maja Wróbel wicemistrzynią Polski U-18

Piątek, 10 stycznia 2025 r. 11:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisistka Legii Warszawa, Maja Wróbel zdobyła srebrny medal Halowych Mistrzostw Polski do lat 18, które odbyły się w Toruniu. Zawodniczka, która niedawno trafiła na Myśliwiecką z Cabańskiego CS Chrzanów, wygrała cztery mecze i dopiero w piątkowym finale musiała uznać wyższość Anny Kmiecik z Górnika Bytom (1-6, 3-6).



W zawodach statowali także: Maja Małuszyńska, Wiktoria Berson, Agata Konarska, Maksim Suprun, Joachim Szamborski, Julian Czapiewski i Piotr Kowalik, ale wszyscy bardzo szybko kończyli rywalizację.



Wyniki legionistów w MP U-18:

I runda: Maja Małuszyńska - Wiktoria Kubicka (KS Dragon) 3-6, 3-6



I runda: Wiktoria Berson - Julia Ochocińska (Toruńska AT) 6-4, 6-2

II runda: Wiktoria Berson - Barbara Kostecka (UKT Winner Kraków) 1-6, 0-6



I runda: Agata Konarska - Maria Drąg (Cabańskie CS Chrzanów) 5-7, 1-6



I runda: Maja Wróbel - Gabriela Wdzięczna (De Arte Athletica) 6-3, 6-2

II runda: Maja Wróbel - Maria Drąg (Cabańskie CS Chrzanów) 6-3, 6-1

1/4 finału: Maja Wróbel - Małgorzata Bajorek (Cabańskie CS Chrzanów) 7-6(6), 6-4

1/2 finału: Maja Wróbel - Inka Wawrzkiewicz (Sopot Tenis Klub) 7-5, 2-0 (ret)

Finał: Maja Wróbel - Anna Kmiecik (Górnik Bytom) 1-6, 3-6



I runda: Maksim Suprun - Aleksander Błuś (Olimpia Poznań) 3-6, 0-6



I runda: Joachim Szamborski - Mateusz Mitoń (UKT Winner Kraków) 1-6, 2-6



I runda: Julian Czapiewski - Szymon Karpiński (Tenisovia) 4-6, 2-6



I runda: Agata Konarska/Wiktoria Chmielewska (AT Masters Radom) - Maja Nieradzik/Kinga Wahl-Maniecka (Górnik Bytom) 4-6, 6-4, 8-10



I runda: Wiktoria Berson/Maja Małuszyńska - Zofia Janusz/Maria Wojtaszczyk 3-6, 6-7(5)



I runda: Julian Czapiewski/Mikołaj Tomczykowski (Sporteum Warszawa) - Jan Chłodnicki (Górnik Bytom)/Jan Wygona (Grzegórzecki Kraków) 2-6, 2-6



I runda: Piotr Kowalik/Antoni Biczyk (Warszawianka) - Aleksander Białowolski (UKT Lublin)/Piotr Kluj (Szczeciński KT) 2-6, 2-6



I runda: Joachim Szamborski/Marcin Rusiecki (MKT Łódź) - Maksim Suprun (Legia)/Adam Dąbrowski (GAT Gdańsk) 1-6, 6-4, 6-10

1/4 finału: Suprun/Dąbrowski - Marcin Dójczyński (MKT Łódź)/Patryk Kowal (Błonia Kraków) 1-6, 2-6