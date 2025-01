Luquinhas wypadnie na kilka tygodni?

W czwartek i piątek legionista odpoczywał w hotelu, walcząc jednocześnie z obrzękiem, który powstał przy uszkodzonym mięśniu. Na razie nie ma jeszcze ostatecznej diagnozy, bowiem sztab medyczny czeka na zejście tego obrzęku, co pozwoli dokonać szczegółowych badań. Sytuacja jednak nie wygląda dobrze i Brazylijczyka prawdopodobnie czeka co najmniej kilkutygodniowa przerwa, a to oznacza, że może stracić całe lub większość przygotowań do rundy wiosennej. Naturalnym zastępcą Luquinhasa na lewym skrzydle wydaje się być Ryoya Morishita , to z kolei może otworzyć więcej szans na grę dla Wojciecha Urbańskiego . fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com

ehhh - 8 minut temu, *.113.120 I całą rundę będzie drżenie o to, żeby nikt nikt więcej nie wypadł przez kontuzję. O ile środek pola jest dobrze obsadzony to niech tylko wypadnie Gual, Vinagre czy Wszołek... Inne zespoły walczące o mistrza cały czas coś robią w kwestii wzmacniania kadry, a Legia... Dla mnie takie podejście jak mają w gabinetach to plucie w twarz kibicom, którzy cały czas są mega wsparciem, a władza - zrobi się po taniości, może wyjdzie... Człowiek czekał na te okienko, a tu Olewiński i White... odpowiedz

13 - 11 minut temu, *.217.103 No tak.. Była twarda imprezka w przerwie... Zjazdy na stokach śnieżnych... No i mięsień nie wytrzymał 😂 Wracaj do zdrowia bo trzeba przyznać, że jest potrzebny. Ja nie lubię takich powrotów- ale cóż. odpowiedz

Zieliński won - 15 minut temu, *.centertel.pl Zieliński zagra. Skoro nie potrzeba transferów to niech wybiegnie na boisko. odpowiedz

Nick - 38 minut temu, *.186.144 Widzę, że część piszących cieszy się, że zawodnik Legii doznał kontuzji. Nie muszę chyba wyjaśniać, za kogo was uważam... odpowiedz

Doctor - 9 minut temu, *.ukpaperrolls.com @Nick:

Twoja opinia na temat kogolwiek nic nikogo tu nie interesuje.

Frustracja jak i świadomość w kibicach narasta!

Jestem w tej grupie od dawna.

Dość już szemranych transferów pół piłkarzy.

!WARSZAWA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ!

Od kilku lat zbieramy szrot po taniości i co z tego wynika? Wstyd i kompromitację z puszczami.

Odnieś się do tematu jak masz coś do powiedzenia bo tym komentarzem to wystawiłeś się na ostrzał ludzi. Yo😉 odpowiedz

Lopez - 46 minut temu, *.plus.pl Już się qr-a zaczęło 😡 odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Pięknie. Będziemy walczyć o mistrza z Alfarelą i Goncalvesem w składzie 🤬 odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Wracaj chłopaku do zdrowia,i dobrej gry na wiosnę, a potem do domu do Brazylii po sezonie.Twoj prime już minął.Prochu nie wymyślisz tak jak przewidywałem przed powrotem tutaj. odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zaczyna się czas kontuzji odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.02.net Do widzenia

Adios

Ariwederczi

Bonwuajaż!!!!!! odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zaczął się nowy rok!z przytupem. odpowiedz

WARSZAWA czeka na MISTRZA jasneee - 1 godzinę temu, *.. z taką kadrą mogą czekać jeszcze długo... odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ta kontuzja to mały pikuś. Podstawą do walki o mistrzostwo jest sprzedaż kluczowych piłkarzy. Tak jak to miało miejsce rok temu. odpowiedz

Pio - 1 godzinę temu, *.240.99 Pierwsze poważne wzmocnienie. odpowiedz

