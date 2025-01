Oliva: Zacięta rywalizacja w gierkach

Piątek, 10 stycznia 2025 r. 14:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

Czwartkowy poranek w Olivie przywitał legionistów bezchmurnym, błękitnym niebem i temperaturą około 20 stopni Celsjusza. W takich okolicznościach przyrody piłkarze stawili się o godz. 10:30 na boisku, by odbyć pierwszą z dwóch zaplanowanych na dziś jednostek treningowych.



Oliva: Granie na całego - Woytek / 33 zdjęcia









Zajęcia - jak to najczęściej bywa za kadencji Goncalo Feio - miały charakter czysto piłkarski. Wszystkie ćwiczenia realizowano w formie różnych gierek: najpierw w grupach, potem z wykorzystaniem ośmiu małych bramek na skróconym polu gry. W ten sposób "Wojskowi" pracowali nad elementami taktyki. Szkoleniowcy regularnie przekazywali zawodnikom swoje uwagi, korygując ich ustawienie i decyzje podejmowane na boisku. Cieszy dobra dyspozycja Juergena Elitima, który pracuje na pełnych obrotach. Nieco wcześniej trening zakończył Maximillian Oyedele, a na boisku zabrakło trzech piłkarzy: Rubena Vinagre, Luquinhasa oraz Marcela Mendes-Dudzińskiego.



Legioniści pracują na dużej intensywności, co szczególnie było widoczne podczas rywalizacji dwóch drużyn na dwie duże bramki. Rywalizacja ta polegała na szybkim rozgrywaniu ataków 3 na 3 i natychmiastowych powrotach do linii obrony. Inaki Astiz liczył wszystkie zdobywane bramki, przyznając tym samym punkty do klasyfikacji końcowej.



Trening trwał nieco ponad 90 minut. Po jego zakończeniu zawodnicy udali się na odnowę biologiczną i lunch. Przed drugim treningiem, zaplanowanym na godz. 16:30, zespół czeka jeszcze odprawa.



Potwierdzono już godzinę sobotniego starcia z CFR Cluj. Mecz odbędzie się w ośrodku Oliva Nova Sports Center o godz. 16:00. Ze spotkania planowana jest transmisja telewizyjna, a my tradycyjnie zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Hiszpanii.