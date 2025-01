Transfery

Alfarela może odejść na wypożyczenie

Piątek, 10 stycznia 2025 r. 18:55 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / X

- Migouel Alfarela może zimą odejść na wypożyczenie. Zawodnikiem interesują się ekipy z francuskiej Ligue 2, odezwał się też klub z Ligue 1. Rozmowy trwają, a Legia i Alfarela poważnie rozważają takie rozwiązanie - podaje na portalu X dziennikarz Sebastian Staszewski.









Alfarela trafił do Legii w letnim oknie transferowym z francuskiego drugoligowca - SC Bastii - za około 1 miliona euro. Francuzowi od początku ciężko było przebić się do pierwszego składu, a gdy wchodził na boisko z ławki rezerwowych, był rzucany po różnych pozycjach. Łącznie w rundzie jesiennej udało mu się zagrać w 22 spotkaniach (644 minuty), zdobywając 1 bramkę i 2 asysty.





Z powodu choroby 27-latek nie poleciał wraz z drużyną na zimowe zgrupowanie w hiszpańskiej Olivie. Francuz dopiero dziś miał wstępnie trenować w LTC i przejść dodatkowe badania. Jeżeli wszystko z jego zdrowiem będzie w porządku, to możliwe że dołączy do zespołu.