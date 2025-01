Początek o godzinie 15:45. Zapraszamy także do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Hiszpanii.

Sobotnie sparingowe spotkanie Legii Warszawa z CFR Cluj pokaże telewizja Polsat Sport Premium 1. Mecz będzie można obejrzeć również na platformie Polsat Box Go.

Legia - 6 minut temu, *.autocom.pl Niech się polsat buja, wolałbym darmową transmisję na YT, a tak to nigdzie nie obejrzę... odpowiedz

do 1916 i redakcji - 27 minut temu, *.autocom.pl nawet nie Polsat Sport a Polsat Sport premium 1, więc jak mam polsat sport to tez nie obejrzę bo te łase solorze wszystko kodują, więc niech sie... odpowiedz

1916 - 44 minuty temu, *.centertel.pl Nie polsat tylko polsat sport pokaze ten sparing, a to roznica, bo nie kazdy ma ten kanal, wprowadzacie ludzi w blad.... odpowiedz

FeLix - 21 minut temu, *.orange.pl @1916: W błąd wprowadzeni są tylko ci ludzie, co nie potrafią przeczytać czegoś więcej niż tytułu. Czy też się do nich zaliczasz? odpowiedz

Legia - 7 minut temu, *.autocom.pl @FeLix: masz rację, ale 1916 też ją ma bo jakoś jak mecz pokazuje TVP Sport to nie piszą mecz w TVP tylko konkretnie mecz w tvp sport już w tytule, więc nie zabolałoby gdyby tytuł też był precyzyjny odpowiedz

