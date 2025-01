Futsal

Red Dragons Pniewy 5-2 Legia Warszawa

Sobota, 18 stycznia 2025 r. 17:28 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 18. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa przegrali z zajmującym trzecie od końca miejsce w tabeli zespołem Red Dragons Pniewy 2-5. Do przerwy legioniści przegrywali 1-3. Po raz kolejny zagrali w bardzo okrojonym składzie, z trzema tylko zawodnikami rezerwowymi z pola. Kolejne spotkanie rozegrają 22 stycznia z We-Met-em Futsal Club Kamienica Królewska.









W 11. minucie padła pierwsza bramka dla gospodarzy. Najpierw czerwoną kartką za interwencję poza polem karnym ukarany został kapitan Legii, Tomasz Warszawski. Chwilę później rywale wykonywali rzut wolny, a po dobrym podaniu z najbliższej odległości do siatki trafił niekryty Claudinho. W 16. minucie legioniści nacięli się na kontrę, sam wyszedł Mateusz Kostecki i pokonał bramkarza. W 18. minucie legioniści zdobyli bramkę kontaktową. Kilka sekund później gospodarze strzelili jednak na 3-1 po szybkiej kontrze i świetnym zagraniu do Błaszyka.



W 29. minucie zawodnicy Red Dragons zdobyli kolejną bramkę. Nie minęło dużo czasu, a Mykyta Storożuk zniwelował nieco straty Legii. Goście walczyli do końca, atakowali. Na nieco ponad 3 minuty do zakończenia spotkania trener stołecznego zespołu zdecydował się na wycofanie bramkarza. W rolę lotnego bramkarza wcielił się Michał Klaus. Nie przyniosło to jednak oczekiwanego rezultatu. W 39. minucie bramkarz Red Dragons wybił piłkę tak, że wpadła ona do bramki Legii.



Red Dragons Pniewy 5-2 (3-1) Legia Warszawa

1-0 - 11' Claudinho

2-0 - 16' Mateusz Kostecki

2-1 - 18' Rui Pinto

3-1 - 19' Piotr Błaszyk

4-1 - 29' Ramon Tubau

4-2 - 32' Mykyta Storożuk

5-2 - 39' Łukasz Błaszczyk



Red Dragons: 4. Łukasz Błaszczyk, 9. Mateusz Kostecki, 13. Patryk Hoły, 15. Oliwier Siuda, 23. Piotr Błaszyk

rezerwa: 19. Marcin Małycha, 3. Alvaro Caminero, 6. Nikodem Krajewski, 7. Aleksander Kozak, 8. Hubert Klatkiewicz, 11. Jakub Durkiewicz, 18. Igor Pietryka, 98. Claudinho, 14. Ramon Tubau



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Michał Klaus, 10. Rui Pinto, 15. Christian Rodriguez, 80. Victor Delgado

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 29. Bartosz Wałachowski, 5. Mykyta Storożuk, 8. Denys Lifanow, 21. Oskar Szczepański



żółte kartki: Claudinho - Casillas

czerwona kartka: Warszawski (w 11. minucie za interwencję poza polem karnym)



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal