Oliva: Taktyka z pięknym golem Augustyniaka

Piątek, 10 stycznia 2025 r. 18:59 Woytek, źródło: Legionisci.com

iątkowe popołudnie na boisku w Olivie upłynęło pod znakiem intensywnej pracy nad taktyką. Drużyna ćwiczyła różne warianty ustawienia, a pierwszy trener część gierek obserwował z trybuny, co pozwalało mu dokładniej analizować pozycjonowanie zawodników. Ozdobą treningu była efektowna bramka Rafała Augustyniaka, który mocnym strzałem z dalekiej odległości precyzyjnie przelobował jednego z bramkarzy.







- Jak słońce świeci, to wiadomo, że człowiek jest pozytywnie nastawiony. Można uzupełnić witaminę D i podczas obozu jeszcze bardziej zjednoczyć drużynę. Jest zdrowa rywalizacja, a na każdej pozycji mamy przynajmniej dwóch wartościowych zawodników. Młodzi chłopcy weszli do treningów i pokazują, że to nie jest tak, jak kiedyś, że młodzież odstawała. Teraz już tak nie ma - mówi August.



Spory luz i jakość widać u Bartosza Kapustki i Ryoyi Morishity. Solidnie prezentuje się Jean-Pierre Nsame, który stara się grać zespołowo i w fazie ataku dostrzega lepiej ustawionych kolegów. Z jak najlepszej strony starają się pokazać młodzi zawodnicy, ale ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w dorosłym futbolu, muszą się jeszcze wiele nauczyć. Pozytywną przemianę w porównaniu z letnim obozem widać u Jakuba Adkonisa.



W zajęciach nie uczestniczyli Ruben Vinagre, Maximilian Oyedele, Luquinhas i Sergio Barcia. Nieobecność tego ostatniego wynikała jedynie z indywidualnego podejścia do obciążeń każdego piłkarza. - W sobotę będzie do gry w sparingu - zaznaczył Goncalo Feio. Vinagre na razie ćwiczy bez piłki – powoli kończy rehabilitację stawu skokowego.



W sobotę rano zaplanowana jest standardowa jednostka treningowa, a mecz z CFR Cluj ostatecznie rozpocznie się o godz. 15:45.