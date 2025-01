W Hiszpanii sparingi z ekstraklasowiczami

W rundzie jesiennej Legia przegrała z Piastem u siebie 1-2 , a ze Stalą zremisowała na wyjeździe 2-2 . Co ciekawe, rewanżowy mecz z gliwiczanami w Ekstraklasie czeka Legię już 8 lutego. Zanim jednak zespół Goncalo Feio zagra z polskimi ekstraklasowiczami, sprawdzi się z rumuńską drużyną CFR Cluj - już w tę sobotę o godz. 15:45. Po powrocie do Polski "Wojskowych" czeka jeszcze w LTC starcie z pierwszoligowym Górnikiem Łęczna. Zaplanowano je na 25 stycznia.

Ciekawski - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jeżeli Radomiak jest klubem partnerskim, zaprzyjaźnionym, czy jak tam zwał, z Legią, to dlaczego Leonard Rocha ląduje w Rakowie...? odpowiedz

wkz - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Szał odpowiedz

Andre as - 2 godziny temu, *.play-internet.pl 8 lutego gramy na wyjeździe odpowiedz

Rambo - 2 godziny temu, *.com.pl Lecieć do Hiszpanii żeby grać sparingi z polskimi klubami 🤔 kabaret

Kto za to odpowiada? 😠😡🤬 odpowiedz

Piter - 2 godziny temu, *.wawtel.pl To trzeba jechać do Hiszpanii żeby zagrać z tymi drużynami? Trzeba było zostać w Polsce trenować pod balonem i z nimi zagrać w ltc. Dobry pomysł przed gra w pucharach, gratuluję odpowiedz

