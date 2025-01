Augustyniak: Liga Konferencji? Dla nas najważniejsza jest Ekstraklasa

Sobota, 11 stycznia 2025 r. 10:07 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Myślę, że to będzie jeszcze lepsza wersja Legii. W tamtej rundzie zmieniliśmy ustawienie i to przyniosło efekty. Teraz coraz lepiej czujemy się w tym systemie, szczególnie w pressingu. Mam nadzieję, że będziemy tracić mniej bramek, strzelać więcej i zdobywać więcej punktów - mówi Rafał Augustyniak.



Jak twoja ręka?

Rafał Augustyniak - Jestem cztery tygodnie po operacji. Moja ręka wygląda już coraz lepiej, ale to wciąż nie jest ten poziom sprawności, co przed operacją. Nie jest jeszcze w pełni funkcjonalna, ale trenuję na pełnych obrotach i nie przeszkadza mi to aż tak bardzo. Myślę, że jestem gotowy do grania.



W jaki sposób doszło do tej kontuzji?

- Podczas meczu była stykowa sytuacja. Uderzyłem nienaturalnie wygiętym nadgarstkiem w rywala, ręka źle upadła i doszło do złamania.