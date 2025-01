Morishita: Moją siłą jest uniwersalność

Sobota, 11 stycznia 2025 r. 17:50 Mikołaj Ciura, Woytek, źródło: Legionisci.com

- Jestem szczęśliwy, że zaczęliśmy już przygotowania do drugiej rundy sezonu i większość zawodników jest z nami. W pierwszym sparingu oczywiście chcieliśmy wygrać, ale zakończył się tylko remisem. Nie jestem jednak bardzo zmartwiony tym wynikiem, bo mamy jeszcze mnóstwo czasu na poprawę - powiedział po remisie w meczu kontrolnym z CFR Cluj pomocnik Legii, Ryoya Morishita.









- Teraz już musimy skupić się na dalszych przygotowaniach i następnym meczu towarzyskim. Mam nadzieję, że to spotkanie już wygramy.



- Zagrałem dziś jako lewy skrzydłowy, ale nie jest to dla mnie duża zmiana. Moją siłą jest to, że jestem uniwersalny, mogę grać na wielu pozycjach i po obu stronach boiska. Jeśli chodzi o zdobytą bramkę, to byłem nią nieco zaskoczony, ale wyszło idealnie.