Trener Feio o sparingpartnerach w Hiszpanii

Sobota, 11 stycznia 2025 r. 19:01 Mikołaj Ciura, Woytek, źródło: Legionisci.com

Wczoraj Legia Warszawa poinformowała, że na zgrupowaniu w hiszpańskiej Olivie, poza dzisiejszym meczem z CFR Cluj, rozegra dwa spotkania towarzyskie z drużynami z Ekstraklasy - Stalą Mielec i Piastem Gliwice. Wśród społeczności Legii taki wybór sparingpartnerów wzbudził kontrowersje i zdziwienie. Trener Goncalo Feio po zakończonym spotkaniu z Rumunami wyjaśnił procedurę wyboru miejsca zgrupowania i rywali stołecznej drużyny.









- Nie lubię nic ukrywać, więc chcę by wszyscy wiedzieli, co dokładnie się stało. Kontaktowaliśmy się z wieloma drużynami, przez ostatnie kilka miesięcy, ale ostatecznie do sparingów z nimi nie dojdzie. Przedstawię najpierw, jak wyglądała organizacja obozu. Od razu powiedziałem, że nie chcę, by odbył się on w Turcji. Rok temu w obrębie 60 km znalazły się praktycznie wszystkie drużyny Ekstraklasy i każdy mógł podglądać każdego. W takim momencie to nie służy. Pół żartem, pół serio - trener Arkadiusz Malarz powtarza, że obozy przygotowawcze w Hiszpanii zawsze przynoszą mistrzostwo Polski i za moich czasów z trenerem Henningiem Bergiem też tak było. Podjęliśmy więc decyzję, by wybrać Hiszpanię.



- Musimy zrozumieć, że Legia od dekady odbywa okresy przygotowawcze w różnych miejscach za granicą i nigdy nie było przypadku, by były problemy ze sparingami. Z różnych przyczyn, m.in. terminarze Ekstraklasy pokrywały się bardziej z innymi ligami i liczba drużyn w danym miejscu była większa. W tym roku procedura wybierania sparingpartnerów odbyła się w taki sam sposób jak wcześniej. Niestety, ze względu na to, że terminy obozów innych drużyn średnio pokrywają się z naszym, nie udało się dopiąć innych rywali.