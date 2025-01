Łyżwiarstwo

Marek Kania 7. na ME w wieloboju sprinterskim

Sobota, 11 stycznia 2025 r. 20:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Panczenista Legii Warszawa, Marek Kania zakończył rywalizację w Mistrzostwach Europy w wieloboju sprinterskim na siódmym miejscu. Zawody odbyły się w holenderskim Heerenveen. Triumfował w nich Holender, Jenning De Boo. Całe podium zresztą należało do Holendrów.



Pierwszego dnia legionista zajął 7. miejsce w wyścigu na 500 metrów, z czasem 34.90s (+0.43s) i był dziewiąty na 1000 metrów (1:08.82 min., +1.53s). W sobotę Marek uzyskał najlepszy spośród Polaków wynik na 500 metrów - 34.91 sekundy, co dało mu 5. miejsce (+0.52s). Na 1000m był ósmy z czasem 1:09.62 min. (+1.58s).



Klasyfikacja generalna ME w wieloboju sprinterskim:

1. Jenning De Boo (Holandia) 136,670 pkt.

2. Merijn Scheperkamp (Holandia) 137,525

3. Tim Prins (Holandia) 137,845

4. Damian Żurek (Polska) 138,190

7. Marek Kania (Polska) 139,030

8. Piotr Michalski (Polska) 139,565