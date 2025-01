Koszykówka

Sam Sessoms nowym zawodnikiem Legii

Poniedziałek, 13 stycznia 2025 r. 08:35 Redakcja, źródło: Z Krainy NBA

Sekcja koszykówki Legii Warszawa podpisała umowę z 25-letnim Samem Sessomsem - poinformował serwis "Z Krainy NBA".









Ma on zadebiutować już w niedzielnym spotkaniu z Kingiem Szczecin.



W sezonie 2022/2023 występował w barwach Coppin State Eagles. Karierę w Europie zaczął od kontraktu w Kosowie. W trakcie minionych rozgrywek przeniósł się do Rumunii, potem przeniósł się do ligi francuskiej, do Stade Rochelais.



Sessoms zastąpi Jawuna Evansa. Legia nie wyklucza pozyskania jeszcze jednego obcokrajowca w kolejnych tygodniach. Byłby to szósty gracz zagraniczny, co wiązałoby się z wpłacaniem 100 tys. zł do kasy PLK.