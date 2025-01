Olimpia Ljubljana zainteresowana Celhaką

Celhaka trafił do Legii latem 2021 roku z FK Tirany. Albańczyk w barwach stołecznej drużyny przez 3,5 roku zagrał łącznie w 78 spotkaniach, notując 3 asysty. W obecnym sezonie wystąpił w 21 meczach (646 minut), asystując w pojedynkach ligowych z Motorem Lublin i Widzewem Łódź. Kontrakt 24-latka z Legią wygasa z końcem czerwca br., a przez portal transfermarkt defensywny pomocnik wyceniany jest na pół miliona euro. Jego usługami zainteresowane są także kluby z Azerbejdżanu i krajów bałkańskich.

Jednym z zawodników, którzy prawdopodobnie opuszczą Legię zimą jest Jurgen Celhaka . Albańczyk nie poleciał wraz z drużyną na obóz przygotowawczy do Hiszpanii, został w LTC gdzie indywidualnie przygotowuje się, czekając na rozmowy transferowe. Według informacji Pawła Gołaszewskiego z Prawdy Futbolu defensywny pomocnik trafił na celownik lidera słoweńskiej ekstraklasy i 14. drużyny fazy ligowej Ligi Konferencji - NK Olimpii Ljubljana.

majusL@legionista.com - 39 minut temu, *.174.42 Yupiiiii !!! Podwiozę na lotnisko. odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 3.5 roku gość jest już, a zero pozytywnego meczu. odpowiedz

Taryfiarz Zenon (nie uber) - 1 godzinę temu, *.217.191 Puścić za 2 worki piłek i sam odwiozę na lotnisko gratis. odpowiedz

