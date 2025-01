Oficjalnie

Celhaka odszedł z Legii

Niedziela, 12 stycznia 2025 r. 13:05 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com, Legia Warszawa, NK Olimpija Lublana, goal.pl

Po 3,5 latach spędzonych w Legii Warszawa Jurgen Celhaka żegna się z klubem. Albańczyk na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do słoweńskiej NK Olimpiji Lublana. Defensywny pomocnik podpisał z liderem słoweńskiej ekstraklasy 2,5 roczny kontrakt. W nowym zespole będzie występował z numerem 16.











Iz Varšave v Ljubljano!



Jurgen Çelhaka je novi Zmaj 👉🏻 Pogodba do poletja 2027, na hrbtu številka 16. ✍️



Dobrodošel! 🐉 pic.twitter.com/YNuPyEit4n — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 12, 2025