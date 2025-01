Transfery

Burch zostanie wypożyczony do Radomiaka

Niedziela, 12 stycznia 2025 r. 14:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / weszlo.com

Marco Burch najbliższe pół roku spędzi na wypożyczeniu w Radomiaku Radom. Transfer Szwajcara jest obecnie finalizowany i w nowym tygodniu pojawi się on na treningu w Radomiu.









- Szwajcarski stoper bardzo chce przyjść do Radomiaka i pokazać Legii, że jest w stanie się odbudować, wrócić do Warszawy i przebić się do pierwszego składu. Legia i Radomiak dogadały się w kwestii finansowej, co było o tyle istotne, że klub z południa województwa mazowieckiego nie byłby w stanie pokryć sporej części jego wysokiego kontraktu - możemy przeczytać na portalu Weszło.com.



Burch trafił do Legii we wrześniu 2023 roku i od tamtego momentu tak naprawdę nie udało mu się przebić na stałe do pierwszego zespołu, choć nie pomagała mu tym jego sytuacja zdrowotna. Łącznie w "jedynce" zagrał 9-krotnie, a w obecnym sezonie zebrał zaledwie 23 minuty w spotkaniu z Górnikiem Zabrze. Wystąpił również 10 razy w III-ligowych rezerwach "Wojskowych". Kontrakt obrońcy z warszawskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.