Nasz wywiad

Gual: W Ekstraklasie wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Sześć punktów straty? To nic

Wtorek, 14 stycznia 2025 r. 15:06 Woytek, Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Niektórym moja rola może się nie podobać, może im się to źle oglądać, ale ja to będę robić. Myślę też, że jest to moją dobrą cechą, że mogę grać w różnych rolach i pomagać w wielu zadaniach na boisku. To jest korzystne również dla całej drużyny = mówi Marc Gual, najskuteczniejszy zawodnik Legii w obecnym sezonie. Zapraszamy na rozmowę z hiszpańskim napastnikiem.



Legia nie zaczęła sezonu ligowego zbyt dobrze. W Europie jednak osiągnęliście swoje cele i awansowaliście do fazy ligowej, mimo że przeciwko Brøndby IF i KF Dricie Gnjilane nie było łatwo.

Marc Gual - Wszyscy wiemy, jak wyglądają eliminacje do europejskich pucharów w wykonaniu Legii. Często musimy cierpieć. W Lidze Konferencji rzeczywiście radziliśmy sobie bardzo dobrze, ale to prawda - początek w Ekstraklasie nie ułożył się po naszej myśli. Nie potrafiliśmy złapać rytmu gry co 3-4 dni i to wpłynęło na nasz ligowy start. Z czasem udało nam się to wszystko pogodzić - wyniki ligowe poprawiły się, a w europejskich pucharach nadal radziliśmy sobie świetnie.