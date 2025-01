Nasz wywiad

Ruben Vinagre: Gra w Legii to krok naprzód, a nie w tył

Czwartek, 23 stycznia 2025 r. 09:16 Woytek, Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Jak swoją karierę ocenia Ruben Vinagre? - Jeśli zadałbyś mi to pytanie 5 lat temu, to oczywiście odpowiedziałbym ci, że moja kariera potoczy się inaczej. Wydaje mi się jednak, że udało mi się do teraz zrobić całkiem niezłą karierę. Dla mnie gra w Legii nie jest krokiem w tył, a do przodu - odpowiada Portugalczyk. Zapraszamy na rozmowę z lewym obrońcą stołecznej drużyny, który do końca sezonu wypożyczony jest ze Sportingu.



Ruben Vinagre mówi...



⚽ "Legia to krok naprzód, nie w tył."

🏆 "Moim celem jest zakończenie sezonu z trofeami."

👤 "Trener Feio to jeden z najlepszych, z jakimi pracowałem."



Czy Legia ma szansę na mistrzostwo Polski? Co Portugalczyk sądzi o swoich kolegach z drużyny i kibicach ze stolicy? Sprawdźcie poniżej!









Jak się ma twój staw skokowy? Większość obozu nie ćwiczyłeś z kolegami.

- Wydaje mi się, że mniej więcej najbliższych dniach powinienem wrócić do zajęć z zespołem. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to tak powinno się zdarzyć. Na pewno chcę być gotowy na pierwszy mecz w rundzie wiosennej i zrobię wszystko, bym mógł w tym spotkaniu zagrać.



Pamiętam, jak latem trener mówił, że musi cię hamować, bo za szybko chcesz robić zbyt wiele. Teraz, gdy kończysz rehabilitację, jest tak samo? Chcesz natychmiast wrócić na boisko?

- Coś w tym jest. Gram w piłkę nożną, bo kocham to robić. Nawet jak za kilka lat zakończę swoją karierę, to nadal będę chciał pracować przy piłce, bo ją kocham. Gdy trenuję, cieszę się, że mogę to robić i daję z siebie wszystko. Dlatego zbyt szybko naciskam na powrót do gry. Wiem jednak, że po takiej niebezpiecznej kontuzji muszę być ostrożny. Codziennie rozmawiam ze sztabem, kiedy będę mógł w 100 proc. wrócić do treningów, mądrze zarządzając tym.



fot. Woytek / Legionisci.com



Trener Goncalo Feio mówił kiedyś, że zadzwonił do ciebie w sprawie przenosin do klubu gdy byłeś w szpitalu ze swoją żoną, która była po porodzie. Czy to była twoja pierwsza konwersacja z portugalskim szkoleniowcem?

Ruben Vinagre: - Taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce, ale nie była to moja pierwsza rozmowa z trenerem Feio. Z Goncalo byłem w stałym kontakcie, rozmawialiśmy wcześniej wiele razy. W kwestii mojego transferu do Legii rozmawiałem z nim po raz pierwszy jakoś tydzień przed tą sytuacją, ale rzeczywiście kiedyś zadzwonił do mnie, gdy byłem w szpitalu przy swojej żonie i synku.



Trener Feio był kluczową postacią w kontekście twojego przybycia do Warszawy?

- Tak, zdecydowanie. To jemu udało się mnie przekonać do tego ruchu. Przedstawił mi swoją wizję drużyny i to mnie kupiło, a miałem też oferty z klubów z Hiszpanii czy Niemiec. Trener Goncalo był więc tą osobą, która wpłynęła na moją decyzję. Uwierzyłem w to, co możemy osiągnąć z klubem zarówno na podwórku ligowym, jak i europejskich pucharach.



Gdyby nie uraz, prawdopodobnie miałbyś na koncie drugą największą liczbę rozegranych minut w drużynie - zaraz obok Pawła Wszołka. Można powiedzieć, że jako wahadłowi, a później jako lewy i prawy obrońca obaj byliście niezastąpieni.

- Nie, nie powiedziałbym tak. Paweł Wszołek był po prostu w bardzo dobrej formie i to dlatego grał w wielu meczach. W moim przypadku było identycznie. To jest naturalne w piłce nożnej. W naszej drużynie jednak każdy jest ważną postacią. Nie da się osiągnąć czegoś bez 20-25 klasowych graczy. W naszym zespole jest się istotnym niezależnie od tego czy rozegrałeś w sezonie 10 czy 3000 minut.



A ty którą z tych pozycji wolisz? Jako wahadłowy masz inne zadania, niż jako boczny obrońca.

- Ja po prostu kocham grać w piłkę. Każda pozycja jest dla mnie odpowiednia. Czuję się bardzo dobrze na tej pozycji, na której gram w Legii.



Jeszcze niedawno grałeś w Premier League, Serie A i Liga Portugal - najlepszych ligach w Europie. Teraz grasz dla Legii w polskiej Ekstraklasie. Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoja kariera nie idzie dokładnie tak, jak chciałeś?

- Jeśli zadałbyś mi to pytanie 5 lat temu, to oczywiście odpowiedziałbym ci, że moja kariera potoczy się inaczej. Wydaje mi się jednak, że udało mi się do teraz zrobić całkiem niezłą karierę. Dla mnie gra w Legii nie jest krokiem w tył, a do przodu. Spisuję się bardzo dobrze w tym sezonie, zdobywam dobre liczby, a przede wszystkim cieszę się z gry. Jestem naprawdę szczęśliwy w Legii. Wydaje mi się, że moja kariera idzie w dobrą stronę.



Rzeczywiście, twoje liczby są bardzo dobre. Zanotowałeś już 9 asyst, ale cały czas czekamy na twoje premierowe trafienie w barwach Legii...

- No tak, to prawda. Ta bramka na pewno przyjdzie, jestem tego pewny. Natomiast jeśli chodzi o asysty, to nie zadowala mnie te dziewięć. Jestem nadal głodny, chce ich zdobyć jak najwięcej do końca sezonu.



fot. Woytek / Legionisci.com



Jak opisałbyś polską ligę?

- Ekstraklasa bardzo mnie zaskoczyła. Nie gra się w niej łatwo, choć ludzie nie do końca o tym wiedzą. To jest bardzo silna liga. Porównałbym ją do angielskiej Championship. Są to bardzo podobne ligi, stawiające na fizyczność. Ekstraklasa jest też bardzo wyrównaną ligą. My, Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok - wszyscy z czołówki potrafią stracić punkty z drużynami z dołu tabeli. To pokazuje, jak mocne są to rozgrywki.



Zdobycie mistrzostwa Polski nie będzie łatwe – macie sześć punktów straty, teoretycznie nawet możemy liczyć siedem. Wierzysz, że to wciąż możliwe?

- Zdecydowanie tak. Mogę mówić o tym dużo teraz, obiecywać wiele, ale chcemy pokazać naszą pewność na boisku. Jestem pewny, że zrobimy wszystko, by zostać mistrzami Polski. Zobaczymy w maju, czy moje słowa przełożą się na rzeczywistość.





