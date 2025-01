24-26.01: Weekendowy rozkład jazdy

Futsaliści Legii w sobotę o 18:00 zagrają spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski z Wiarą Lecha Poznań - mecz rozegrany zostanie w hali UAM przy ulicy Zagajnikowej 9 w Poznaniu. Piłkarze Legii zagrają w LTC sparingowe spotkanie z Górnikiem Łęczna na tydzień przed rozpoczęciem rundy wiosennej. Juniorzy koszykarskiej Legii zagrają finał strefowy U-19 na Bemowie i powalczą o bezpośredni awans do półfinałów mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Maciej Zygmuntowicz i Wilhelmina Wośkowiak wystartują w międzynarodowych zawodach strzeleckich IWK H&N Cup w Monachium. Rozkład jazdy: 25.01 g. 13:00 Legia Warszawa - Górnik Łęczna [LTC, sparing] 25.01 g. 18:00 Wiara Lecha Poznań - Legia Warszawa [futsal] 26.01 g. 12:15 Excelsior Rotterdam - FC Den Haag Finał strefowy koszykarzy U-19 (ul. Obrońców Tobruku 40): 24.01 g. 19:30 Legia Warszawa - MUKS Piaseczno 25.01 g. 17:30 Legia Warszawa - AK Młode Żubry Białystok 26.01 g. 17:30 Legia Warszawa - Grupa Strategia Gim92 Warszawa Młodzież: 25.01 g. 10:00 Legia U14 - Polonia Warszawa 11 [LTC 7] 25.01 g. 14:00 Legia U15 - DAP Dębica 10 [LTC 7] 25.01 g. 16:00 Legia U13 - Widzew Łódź 12 [LTC 7] 25.01 g. 18:00 Legia U12 - Widzew Łódź 13 [LTC 7]

