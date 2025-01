Dwóch zawodników odchodzi z Legii

Komentarze (4)

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Dobry ruch z tym, że na razie odchodzi tylu zawodników ilu przychodzi, więc kadra cały czas jest zbyt wąska. odpowiedz

Dariusz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zdecydowanie więcej od nich oczekiwani. Pytanie czy nowi będą lepsi. Ale dobrze, że jest reakcja na słabą grę zespołu, bo obecnie nie wygląda to za dobrze.. 🏀 odpowiedz

Stary - 3 godziny temu, *.centertel.pl Może namówić na powrót Holmana i Bibbinsa? Dwóch sprawdzonych i świetnych graczy, a nie zatrudniać jakieś wynalazki i sprawdzi się albo nie. odpowiedz

ws - 5 godzin temu, *.autocom.pl A ilu przyjdzie? Jeśli dwóch to niewiele zmieni. Musi przyjść trzech na 1 ,2 i 4. odpowiedz

